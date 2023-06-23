В Москве выросла доля пустующих площадей в ТЦ

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«Ъ» пишет, что доля пустующих площадей в столичных торговых центрах достигла 14,5%
«Коммерсантъ» пишет, что по итогам первой половины нынешнего года доля пустующих площадей в московских ТЦ достигла рекордных 14,5%.
Количество пустующих площадей в столичных ТЦ достигло такого показателя в первый раз с 2009 года. По словам специалистов, уровень вакантности помещений стал более значимым, чем в 2015 году, когда в ТЦ пустовало 10% площадей.
Причиной увеличения пустующих площадей является завершение арендных соглашений международных брендов, которые объявили об уходе с рынка РФ.
Ранее сообщалось, что рынок коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга начал восстанавливаться. «Коммерсантъ» сообщает, что московские и питерские рынки коммерческой недвижимости по итогам мая 2023 года начали восстанавливаться. Это связано с трафиком в торговых центрах, который продолжает сохранять положительную динамику. Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в столице с 1–7 мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Но уровень посещаемости пока далёк до допандемийных показателей.
Количество пустующих площадей в столичных ТЦ достигло такого показателя в первый раз с 2009 года. По словам специалистов, уровень вакантности помещений стал более значимым, чем в 2015 году, когда в ТЦ пустовало 10% площадей.
Ранее сообщалось, что рынок коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга начал восстанавливаться. «Коммерсантъ» сообщает, что московские и питерские рынки коммерческой недвижимости по итогам мая 2023 года начали восстанавливаться. Это связано с трафиком в торговых центрах, который продолжает сохранять положительную динамику. Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в столице с 1–7 мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Но уровень посещаемости пока далёк до допандемийных показателей.
Мария Фирсова