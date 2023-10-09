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В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь

09 октября 2023, 11:34
Фото: istockphoto/natmint

Фото: istockphoto/natmint

Дмитрия Бахтина, отца мальчика с СМА, задержали с плакатом на Красной площади.
«Осторожно, Москва» пишет, что мужчина второй раз за месяц вышел на Красную площадь. Он требует оказать его сыну необходимое лечение.

Ранее Бахтина уже задерживали и отпускали без протокола. Сейчас мужчина находится в ОВД Китай-город.


Мужчина пытается добиться для сына Миши с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Родители Миши Бахтина уже 3 года борются за жизнь единственного сына.

Ранее сообщалось, что главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением. Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.

Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.

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#новости
#красная площадь
#дети
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Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой
09 октября 2023, 12:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Непогода пришла в Подмосковье. Профильным ведомства необходимо тщательно подготовиться к уборке дорог, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Дороги – это важное направление. И реагенты, и песчаная смесь, и исправность техники как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям. Особое внимание в осенне-зимний период стоит обращать на циклоны, а также продолжать контролировать уборку дорог в цифровом формате», – сказал губернатор на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов. 
 Он добавил, что новые микрорайоны в Люберцах, Химках, Ленинском городском округе, Красногорске и Мытищах также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог.
 
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
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#подмосковье
#московская область
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#дороги
#уборка
#зима
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«Мучиться осталось 48 часов»: москвичам пообещали скорое потепление
Синоптик Шувалов раскрыл, когда в Москву вернётся тепло
09 октября 2023, 12:00

Фото: IStock/Csaba Toth

Холодный ветер, ледяно дождь и низкие температуры уже скоро уйдут из российской столицы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление в Москву нагрянет уже в среду, 11 октября. По прогнозам специалиста, температура прогреется до 9 градусов, а потом продолжит увеличиваться.
«Осталось помучиться недолго – 48 часов. Днём в среду уже подрастёт давление, облака с неба уйдут и солнце прогреет до 7-9 градусов тепла. Ветра не будет. В четверг с юго-западным ветром придёт очередное потепление: 14… 15 градусов. Будет слегка пасмурно, дождь, но тепло мы почувствуем душой и телом», – сказал Александр Шувалов.
В пятницу прогнозируется до 10… 12 градусов. Следующая волна тепла ожидается в воскресенье – температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.

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#солнце
#дождь
#температура
#тепло
#погода
#москва
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Золотая середина и мудрость: гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября
09 октября 2023, 11:38

Фото: IStock/Blazenka Babic

На предстоящей неделе навыки решения конфликтов помогут всем знакам зодиака выйти из сложной ситуации. Как рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко, в делах поможет дипломатия и компромисс, главное — находить золотую середину, не теряя истины из виду.
На неделе с 9 по 15 октября особенно важно слушать доводы собеседника и учитывать различные факторы при принятии решений. Рекомендуется быть в эмоциональном равновесии и не торопиться. В вопросах здоровья можно установить себе новый режим правильного питания, физических упражнений, но без лишней нагрузки. Лучше не есть в плохом настроении. На предстоящей неделе важно позитивное мышление.  

В любви лучше вносить перемены не торопясь. Надо быть мудрыми и добрыми. События могут развиваться медленно, а приятные сюрпризы в любви станут началом более серьёзного чувства.  

Ближайшее кольцевое Солнечное Затмение, ожидаемое 14 октября, сулит благоприятные изменения. В этот день важно избавиться от вредных привычек и излишних вещей, связанных с негативными воспоминаниями. Рекомендуется также поддерживать дома доброжелательную атмосферу и сосредотачиваться на достижении поставленных целей. А чтобы все желания осуществились, астролог рекомендует чётко сфокусироваться на них, записать всё в блокнот. Надо быть уверенными в том, что трудности преодолимы.  

Особые рекомендации для каждого знака зодиака: 

У Овна на предстоящей неделе улучшится настроение, появится стремление к переменам, оптимизм и жизнелюбие.

Тельцу рекомендуется начать откладывать часть дохода для устойчивого благосостояния.

Близнецов ждут положительные перемены в семейной жизни, радостные улучшения.

Рак будет стремиться к физическому и духовному комфорту, созданию уюта в доме. На этой неделе можно побаловать себя покупками.

У Льва возможна влюбленность, романтическое настроение и успех в делах.

Деву ждёт увлечение новым проектом, повышение популярности и протекция.
Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
Весам нужно акцентировать внимание на здоровье, бережном обращении с собой. Рекомендуется избегать конфликтов.

Скорпион получит заманчивое предложение. Но прежде чем принять его, нужно обдумать все плюсы и минусы.

Стрельца вдохновят новые духовные ценности и перемены в мировоззрении. Хорошее время для обучения.

Козерог почувствует себя увереннее, он получит признание заслуг и поддержку от окружающих, в том числе, от начальства.

Водолей может рассчитывать на поддержку друзей, на предстоящей неделе его ждут небольшие поездки и много общения.

Рыбы нуждаются в уединении для восстановления сил и сохранения секретов в общении.

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#астролог
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В Санкт-Петербурге рекордно рано выпал снег
09 октября 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Olga Seredenko

Сообщается, что в Санкт-Петербурге зафиксирован рекордно ранний для XXI века снежный покров.
8 октября питерская городская метеостанция выявила  наличие снежного покрова высотой менее 0,5 см, с покрытием более половины от территории. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном Telegram-канале.
 
Синоптик уточнил, что о таком количестве снега можно говорить как о временном снежном покрове. Такое явление считается самым раним с начала XXI века.
 
Средняя дата появления снега в северной столице приходится на 1 ноября.

Также сообщается о том, что на 11 метеостанциях Московского региона зафиксировали первый в этом году снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной стало арктическое вторжение холодного воздуха. Он отметил, что в Подмосковье первый снег прошёл в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.

Всего за сутки в столичном регионе выпало 23% месячной нормы осадков. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину – 15 м. Это как раз 23% от месячной нормы. Ранее синоптик информировал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидаются ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега.

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#снег
#санкт-петербург
#погода
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В Московской области зафиксировали первый снег
09 октября 2023, 10:27

Фото: Фотобанк МО

На 11 метеостанциях Московского региона зафиксировали первый в этом году снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной стало арктическое вторжение холодного воздуха. Он отметил, что в Подмосковье первый снег прошёл в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.
Всего за сутки в столичном регионе выпало 23% месячной нормы осадков, добавил Тишковец. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину – 15 м. Это как раз 23% от месячной нормы.  Ранее синоптик информировал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидаются ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега.

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#снег
#синоптики
#метеоролог
#подмосковье
#московская область
#осень
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В Москве ожидаются обложные осадки и минусовая температура
09 октября 2023, 10:05

Фото: iStock/chris-mueller

На этой неделе москвичи столкнутся с минусовой температурой и гололедицей.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в личном Telegram-канале.
 
По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.
 
«Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке 10 градусов», — сообщил Евгений Тишковец.
Ранее сообщалось, что первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.

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#москва
#погода
#дожди
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Подмосковье вошло в лидеры рейтинга материального благополучия регионов России
09 октября 2023, 09:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область оказалась среди лидеров рейтинга по материальному благополучию среди российских регионов по итогам 2022 года, которое составило РИА Новости. Первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Замкнули список Ингушетия и Тыва.
Рейтинговый балл для Подмосковья за прошлый год составил 68,66, тогда как по итогам 2021 фиксировался показатель 64,57. 
 
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам предыдущего года. Учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя. 
 
Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. 
 
Результаты исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России отличается очень значительно. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика была в большинстве субъектов Федерации, что обусловлено, в том числе ростом доходов населения.

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#подмосковье
#московская область
#рейтинг
#население
#регионы
#россия
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В подмосковных Люберцах построят новую поликлинику с постом скорой помощи
09 октября 2023, 09:21

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории люберецкого ЖК «Томилино Парк» будет построена поликлиника с постом скорой помощи на две бригады. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В здании будут находиться взрослое и детское отделения с раздельными входами. Холл отделений оснащен регистратурой, гардеробными и комфортной зоной ожидания. Аптечный пункт, кабинеты вакцинации и забора крови и пост скорой будут расположены также на первом этаже.


Кроме этого, вход в детское отделение оснащен колясочной.


В поликлинике помимо врачей общей практики можно будет записаться и к узконаправленным специалистам и пройти функциональную и лучевую диагностики, и физиотерапию. Также на втором этаже будет находиться отдельный блок женской консультации.


Стоит отметить, что медицинское учреждение будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.

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#подмосковье
#люберцы
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ОАК передала ВКС вторую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
09 октября 2023, 09:08

Фото: istock / TebNad

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.
Артяков также рассказал, что Су-34 зарекомендовал себя в войсках и госзаказы по нему выполняются своевременно и в полном объеме. Вторая партия самолетов изготавливалась на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Новые самолеты переданы после прохождения всех необходимых наземных и летных испытаний.

Также гендиректор ОАК Юрий Слюсарь обратил внимание на то, что корпорация начала вести работу для обеспечения поставок в 2024 году.

Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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