В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь

На территории люберецкого ЖК «Томилино Парк» будет построена поликлиника с постом скорой помощи на две бригады. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В здании будут находиться взрослое и детское отделения с раздельными входами. Холл отделений оснащен регистратурой, гардеробными и комфортной зоной ожидания. Аптечный пункт, кабинеты вакцинации и забора крови и пост скорой будут расположены также на первом этаже.



Кроме этого, вход в детское отделение оснащен колясочной.



В поликлинике помимо врачей общей практики можно будет записаться и к узконаправленным специалистам и пройти функциональную и лучевую диагностики, и физиотерапию. Также на втором этаже будет находиться отдельный блок женской консультации.



Стоит отметить, что медицинское учреждение будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.

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