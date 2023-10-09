В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь

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Ранее Бахтина уже задерживали и отпускали без протокола. Сейчас мужчина находится в ОВД Китай-город.
Ранее сообщалось, что главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением. Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.
Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.
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