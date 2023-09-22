В Москве задержан бывший жених Анастасии Волочковой

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
Накануне «кондитерского короля» задержали в центре Москвы. Выяснилось, что все его фирмы ликвидированы, а сам он числится безработным. Дмитрия препроводили в СИЗО, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Волочкова, узнав об аресте Дюрана, поспешила откреститься от него, хотя еще год назад публично называла своим женихом.
Читайте также:
В Болгарии арестовали связанного с Пригожиным бизнесмена
Гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева арестовали на два месяца
Суд продлил арест бывшему возлюбленному Волочковой на два месяца