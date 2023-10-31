В Москве задержан главный редактор издания «Октагон. Медиа» Игорь Рябов

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Сегодня в Москве силовики задержали сотрудника информационно-аналитического издания «Октагон. Медиа» и провели обыски в его квартире. Позже стало известно, что задержанным был главный редактор интернет-СМИ Игорь Рябов.
«Октагон. Медиа» — это информационно-аналитический ресурс, посвящённый вопросам политики, социальным проблемам, экономике и культуре в России и мире. Имеет редакции в Москве и Екатеринбурге. Основано СМИ было в сентябре 2019 года на базе закрытого интернет-издания Bombus. Ранее Рябов заявлял, что «Октагон. Медиа» в числе прочих финансируют уральские акционеры.
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