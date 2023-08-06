В Москве зафиксировали самый жаркий день лета

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Воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ в полдень прогрелся до 30,5 градуса.
Московское метеобюро сообщает, что 6 августа стал самым жарким днём этого лета: температура воздуха впервые за сезон превысила отметку в 30 градусов.
В центре города (на улице Балчуг) в полдень зафиксировано 31,1 градуса. С 12:00 до 18:00 в Москве прогнозируется до 33 градусов.
Температурный рекорд дня в Москве 6 августа был зарегистрирован в 2010 году: температура достигала 37,3 градусов.
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла. К концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов.
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В центре города (на улице Балчуг) в полдень зафиксировано 31,1 градуса. С 12:00 до 18:00 в Москве прогнозируется до 33 градусов.
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла. К концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов.
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Мария Фирсова