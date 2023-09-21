В Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекорд

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Минувшая ночь в столице стала рекордно тёплой: температура не опустились ниже 16,2 градусов.
РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пишет, что минувшая ночь в Москве стала необыкновенно теплой. На базовой московской метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже 16,2.
По словам специалиста, прошедшая ночь является субтропической и соответствует климатическим показателям российских черноморских курортов: Сочи и Ялта.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходным осень порадует жителей Подмосковья летней погодой.
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«Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила 13,1. По метеостатистике, в среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет», —рассказал Евгений Тишковец.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходным осень порадует жителей Подмосковья летней погодой.
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Мария Фирсова