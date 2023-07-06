В Москве замедлился вывод жилищных комплексов

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В Москве зафиксировано замедление вывода новых ЖК на жилищном рынке из-за резкого снижения спроса.
При этом, сначала года продажи недвижимости стартовали в 37 новых ЖК. Как передают «Дни.ру», самое большое количество новостроек на столичном рынке – 18 – появилось в сегменте класса «комфорт».
Вместе с тем, в Нагатинском Затоне ввели в эксплуатацию новый дом на 110 квартир по программе реновации. Как уточняет АГН «Москва», в здании семь однокомнатных, 92 двухкомнатные и 11 трёхкомнатных квартир, а на подземном этаже расположен паркинг на 42 машиноместа.
До этого сообщалось, что жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы. Так, москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций.
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Вместе с тем, в Нагатинском Затоне ввели в эксплуатацию новый дом на 110 квартир по программе реновации. Как уточняет АГН «Москва», в здании семь однокомнатных, 92 двухкомнатные и 11 трёхкомнатных квартир, а на подземном этаже расположен паркинг на 42 машиноместа.
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Мелисса Тимофеева