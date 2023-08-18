В Москву и Подмосковье придут ливни и грозы

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«В предстоящие выходные жара пойдёт на спад, в субботу максимальная температура не превысит +26 градусов. В воскресенье пройдут ливневые дожди, и отметка не превысит +22 градусов. На следующей неделе похолодание усилится. Погода станет по предосеннему неустойчивой, вернётся в рамки обычных показателей этого времени, температура ночью будет +14 градусов, днём — +19… +23 градуса», — отметил Леонид Старков.
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