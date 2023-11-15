В Москву прилетела россиянка, которую сын бросил на пороге консульства в Мехико

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — передает РИА Новости сообщение МИД.





По информации агентства, консул Александр Иващенко рассказал, что 73-летняя женщина передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине. Также она имеет проблемы с давлением.Уточняется, что в 2022 году женщина продала все свое имущество и уехала с сыном и его женой - гражданкой Украины в Мехико. Далее они планировали нелегально пересечь границу и уехать в США. Сделать им это не удалось. Однако позже супруги получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Тогда они бросили пожилую женщину на пороге российского консульства в Мехико, не оставив ей никаких денег.В России у брошенной сыном пенсионерки не осталось жилья и нет родственников. Однако депутаты планируют обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой для того, чтобы оказать Котовой помощь.