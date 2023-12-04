В Москву спустя 11 лет придут суровые декабрьские морозы

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На предстоящей неделе в московский регион ворвутся морозы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Нас впереди ждут крепкие, давно невиданные в декабре морозы. Уже завтра, 5 декабря, днём -8… -13 градусов, потом -10… -15, в четверг -11… -16 и так далее. Ночью у нас ожидаются 20-градусные морозы», — отметил Шувалов.По словам специалиста, таких декабрьских морозов Москва не видела с 2012 года.
Напомним, средняя высота сугробов в Москве достигла 36 см, это рекорд за все 145 лет наблюдений. Предыдущий рекорд (30 см) был установлен в 1952 году.
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