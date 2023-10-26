В Мособлдуме приняли закон о выдаче сертификатов детям-сиротам

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В Московской областной Думе приняли закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В течении гора депутаты Московской областной Думы следили за реализацией проекта. Они встречали с с детьми, спрашивали о удобности сертификатов и сложностях, с которыми они столкнулись.
Стоит отметить, что ранее срок действия был 9 месяцев.
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«По их просьбе мы дважды в этом году продлевали срок выдачи сертификатов, сейчас понимаем, что такая мера поддержки востребована и безопасна для ребят, и поэтому делаем её бессрочной», – объяснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева