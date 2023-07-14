Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
На «Горячей линии» Мособлизбиркома можно узнать варианты голосования по по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, узнать как проголосовать дистанционно и многие другие вопросы.
Чаты работы«Горячей линии» Мособлизбиркома:
— в будние дни с 9.00 до 18.00;
— в пятницу с 9.00 до 16.45;
— в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00;
— 8, 9 и 10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00;
— 11 и 12 сентября 2023 года с 9.00 до 18.00.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
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На всех подмосковных избирательных участках установят системы видеофиксации.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не более 30 регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году.
Чаты работы«Горячей линии» Мособлизбиркома:
— в будние дни с 9.00 до 18.00;
— в пятницу с 9.00 до 16.45;
— в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00;
— 8, 9 и 10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00;
— 11 и 12 сентября 2023 года с 9.00 до 18.00.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
Читайте также:
В Московской области по состоянию на 1 января текущего года числилось 6 017 178 избирателей, таким образом, Подмосковье считается одной из крупнейших территорий России по числу избирателей.
На всех подмосковных избирательных участках установят системы видеофиксации.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не более 30 регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году.
Алиса Сергиенко