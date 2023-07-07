В Мострансавто перечислили самые необычные летние находки в автобусах

Фото: Мострансавто
Более 650 вещей оставили жители и гости Подмосковья с начала года в автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Чаще всего пассажиры забывают транспортные, банковские и социальные карты. Типичные летние находки – головные уборы и солнцезащитные очки. А самыми необычными забытыми вещами в июне и июле стали ведро с огурцами, огородное пугало и ящик с инструментами.
Если пассажир забыл вещь в автобусе, он может заполнить форму на сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам» / «Забытые вещи». Все предметы, кроме скоропортящихся продуктов, хранятся до востребования в течение полугода, а затем утилизируются.
При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нём водителю или охраннику на автовокзале.
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Если пассажир забыл вещь в автобусе, он может заполнить форму на сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам» / «Забытые вещи». Все предметы, кроме скоропортящихся продуктов, хранятся до востребования в течение полугода, а затем утилизируются.
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Лора Луганская