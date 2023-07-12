В Мострансавто завершился первый этап акции «Ревизорро»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Мострансавто завершило первый этап акции «Ревизорро», в рамках которой специалисты совершали выездные рейды по маршрутам и объектам транспортной инфраструктуры региона, на которые чаще всего жаловались жители, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В качестве ревизоров выступили привлеченные «эксперты чистоты» — женщины, которые проверяли и фиксировали чистоту на автостанциях, автовокзалах, в салонах транспорта, на остановочных пунктах, наличие необходимой информации внутри автобусов, внешний вид транспортных средств, брендирование и другое.
В рамках акции проверки эксперты проверили более 400 автобусов, 11 автовокзалов и автостанций.
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