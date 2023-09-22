В Можайске начали ремонтировать дороги региональной сети

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Ремонтные проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках нацпроекта в округе в этом году отремонтируют еще четыре дороги в черте города – улицы Молодёжную, Гжатскую, Бородинскую и проезд Мира. По этим улицам можно проехать к большому количеству социально значимых объектов – музеям, соборам, школам, детсадам, поликлиникам и магазинам.
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