В Можайске открыли новое отделение БТИ Московской области

Фото: БТИ МО
В центре Можайска торжественно открыли новое отделение Бюро технической информации. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ Московской области.
Можайское отделение имеет хорошую транспортную доступность и комфортное расположение. Оно оснащено новым оборудованием и терминалом для оплаты услуг. Отделение предоставляет услугу «под ключ» на все виды кадастровых и геодезических работ.
Новое Можайское отделение БТИ Московской области находится по адресу: Можайск, Комсомольская площадь, дом 12.
Читайте также:
Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков
Государство оплатит газ: Путин расширяет список получателей льгот на газификацию
Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным
«БТИ Московской области постепенно переводит все услуги в электронный формат. Но мы помним и о гражданах, которые предпочитают получить консультацию специалистов вживую. Поэтому мы открываем отделения, имеющие хорошую транспортную доступность и комфортное расположение», – сказала гендиректор БТИ Московской области Елена Казимир.
Читайте также:
Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков
Государство оплатит газ: Путин расширяет список получателей льгот на газификацию
Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным
Лора Луганская