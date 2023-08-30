В Можайске отремонтировали автодорогу, соединяющую несколько населённых пунктов

Фото: Минтранс МО
Ремонт провели на участках от ул. Советской в селе Поречье до деревни Глядково, от поворота на деревню Голышкино до остановки «Поворот на Поминово» и от поворота на деревню Лыкшино до выезда из деревни Рогачёво. Общая протяжённость обновлённых участков составила 8,5 км.
«Отремонтированные участки соединяют несколько небольших населённых пунктов. По ним можно проехать к рабочему посёлку Уваровка и Минскому шоссе. Также они служат проездом к железнодорожным станциям, больницам, учебным заведениям и магазинам», – отметили в министерстве.
Работы проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца ремонтного сезона в муниципалитете планируют отремонтировать ещё 10 региональных дорог общей протяжённостью около 14 км.
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