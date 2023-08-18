В Можайске отремонтировали ещё один участок дороги

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты провели замену дорожного покрытия на участке 3,4 км, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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