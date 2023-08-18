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В Можайске отремонтировали ещё один участок дороги

18 августа 2023, 14:45

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт ещё одного участка региональной дороги от деревни Голышкино до автобусной остановки «Поворот на Поминово».

Специалисты провели замену дорожного покрытия на участке 3,4 км, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


Дорожные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#дорожные службы
#специалисты
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Аналитик Муртазин: новый Р-ФОН отстаёт на восемь лет
Аналитик Муртазин рассказал о минусах нового Р-ФОНа
18 августа 2023, 14:28

Фото: IStock/gorodenkoff

В Сети появились первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Он получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил в эфире «Радио 1», что России такой проект не подходит.
Специалист сравнил новую модель с российской операционной системой «Аврора», отметив, что «РОСА Мобайл» отстаёт на восемь лет.
«Это примерно “Аврора” 2015 года, то есть им ещё восемь лет плыть и плыть. Это операционная система, которую надо дорабатывать, для этого нужна платформа. На данный момент этого нет, но самое главное, что у заказчиков в корпоративном сегменте – это государство, госкомпании, — достаточно высокие требования по софту, по программному обеспечению. Вряд ли компания впишется в них сейчас. Они сильно уступают ОМП (Открытая Мобильная Платформа, — прим. Ред.), которые создают “Аврору”, даже по количеству разработчиков», — заметил Муртазин.
Аналитик подчеркнул, что эти восемь лет, которые нужны «РОСА Мобайл», «Аврора» выйдет на потребительский рынок и всё равно будет опережать конкурента.

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#рынок
#платформа
#государство
#телефон
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Воробьёв обсудил с общественниками развитие Электростали
18 августа 2023, 14:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Развитие Электростали стало главной темой встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с общественниками городского округа. На неё пришли члены общественных организаций, сотрудники предприятий и социальных учреждений, спортсмены, депутаты и участник СВО.
«Здесь собрались уважаемые, активные люди, которые любят город, подсказывают, помогают, добились в разных сферах успехов. Мы стараемся работать командой. Хочу за это поблагодарить. Такие встречи являются для нас путеводной звездой. Я благодарен коллегам, своей команде. Мы поставили стараемся в каждом городе решать то, что больше всего беспокоит жителей», – отметил глава региона.
Губернатор рассказал, что в Электростали провели большую работу по благоустройству, чтобы у жителей появились места для комфортного отдыха. Однако ещё многое предстоит сделать. В этом году завершится первый этап благоустройства центральной площади в районе ледового дворца спорта «Кристалл». Кроме того, в Подмосковье в этом году благоустроят 11 парков и девять лесопарков.
«У нас парк в Электростали не хуже, чем на Рублёвке или в Мытищах, потому что стандарты одинаковые – дорожки, материалы, которые не размокают, видеонаблюдение, чтобы можно было туда отправить гулять ребёнка», – сказал губернатор. 
Член городского клуба «Незабудка» пенсионерка Виолетта Матусовна Фридкина рассказала, что губернатор исполнил три её желания: в порядок приведена дорога к СНТ, жителей ул. Советская обеспечены чистой водой, завершается первый этап благоустройства площади перед спорткомплексом.   
«Когда мы с вами встречались в Орехово-Зуеве, я попросила реанимировать наш пруд и площадь перед «Кристаллом». Вы пообещали обязательно сделать это в 2023 году. Я ещё пококетничала – мне 80 лет, доживу ли? Вы мне ответили – доживёте! И вот, Андрей Юрьевич, дожила», – поделилась женщина. 
Руководитель предприятия по производству мебели и предметов интерьера Bogacho Светлана Никулина рассказала, что её бизнес остался на плаву во время пандемии коронавируса благодаря поддержке правительства области, льготам и субсидиям, которые регион тогда выделял предпринимателям. 
 
«Важно, когда я вижу, что государство и бизнес могут найти точки соприкосновения. Это проявилось в трудный для нас период. Мы не знали, что и как делать, следили за постановлениями губернатора, которые выходили чуть ли не каждый день. Была обратная связь, что очень помогало. Получили меры поддержки. Это дало возможность погасить кредит, постарались сохранить рабочие места», – отметила Никулина. 
Губернатор напомнил, что в регионе действует большое количество мер поддержки бизнеса. Одна из задач – увеличить количество представителей малоги и среднего бизнеса.  
«У нас сейчас малого и среднего бизнеса – 25%. Хотим это количество заметно увеличить. Мы пригласили на встречу руководителей предприятий для того, чтобы сказать им слова благодарности. Когда предприятия работают, развиваются, в город приезжает молодёжь. Для этого необходимо жильё. И я очень надеюсь, что в Электростали мы начнем строить его более активно, в том числе для того, чтобы расселить ветхие дома», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в следующем году запланирована реконструкция межмуниципальных очистных сооружений, которые принимают стоки из Павловского Посада, Электрогорска и половины Электростали. Эти изменения коснутся 135 тыс жителей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#электросталь
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Синоптики ожидают в Москве в пятницу дождь с грозой и усиление ветра
18 августа 2023, 14:18

Фото: iStock/Doctor_bass

В пятницу, 18 августа, в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что плохая погода в Москве сохранится до конца дня. Гидрометцентр России сообщает, что сегодня в Москве ожидается от +29°C до +31°C. Ночью до +16°C. В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.

В плохую погоду необходимо помнить об осторожности: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. 

Ранее Подмосковный Минтранс призвал водителей быть очень внимательными. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

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#машины
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Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
Мосгорсуд ликвидировал центр имени Сахарова* по иску Минюста
18 августа 2023, 14:16

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд по просьбе Минюста ликвидировал Сахаровский центр*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Минюст направил в суд иск о ликвидации центра за систематические нарушения.  

Мосгорсуд принял решение об удовлетворении требования ведомства. Отмечается, что Минюст, в ходе внеплановых проверок, выявлял грубые нарушения законодательства. Указанные недостатки организацией устранены не были.
В ходе заседания было обращено внимание на нарушения, связанные с размещением материалов без маркировки иноагента и ведением документов, которые не соответствуют законодательству РФ. 

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* организация, выполняющая функции иноагента

#суд
#соцсети
#пост
#нарушения
#минюст
#рф
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Венгрия и Россия подписали документы о создании АЭС «Пакш»
Венгрия и Россия подписали документы о сооружении АЭС «Пакш»
18 августа 2023, 14:06

Фото: iStock/vlastas

Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш» к непосредственному сооружению, сообщает «РИА Новости».
АЭС «Пакш» - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии, построенная по советскому проекту. 

В 2014 г. Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 миллиарда евро на возведение АЭС. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение 5 и 6 энергоблоков АЭС «Пакш». А в мае 2023 г. уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. 

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#венгрия
#россия
#аэс
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На форуме «АРМИЯ-2023» состоялось открытие скульптурной композиции «Письмо из дома»
18 августа 2023, 14:05

Фото: пресс-служба Западного военного округа

На территории Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в ходе проведения Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023» состоялись торжественное открытие скульптурной композиции «Письмо из дома» и торжественная церемония гашения художественной почтовой карточки.
Скульптурную композицию «Письмо из дома» создана для освещения работы военных и гражданских почтальонов, осуществляющих доставку корреспонденции военнослужащим Вооружённых Сил РФ в зону проведения спецоперации.

Также, в рамках форума состоялось торжественная церемония гашения художественной почтовой карточки с литерой «В», для которой специально изготовили сувенирный штемпель. На штемпеле указана дата: 16 августа 2023 года. Этим штемпелем поставили оттиск, и участники церемонии поставили там свои подписи. 


На художественной почтовой карточке изображена скульптурная композиция «Письмо из дома» и эмблема парка «Патриот».

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#армия
#пистолет
#патриот
#церемония
#рф
#почта
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Путин лично вручил орден главе Верховного суда Лебедеву
Путин лично вручил главе Верховного суда Лебедеву орден Андрея Первозванного
18 августа 2023, 14:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вручил главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного, в ходе рабочей встречи в Кремле.
Отмечается, что орден вручен за выдающиеся заслуги в развитии судебной системы государства.  

На встрече с председателем Верховного суда, глава государства заявил, что в настоящее время, Россия проходит сложный путь своего развития. Путин также подчеркнул, что укрепление правовой системы в стране является основой для существования государственности в целом. 

Ранее сообщалось, ​что Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО бойцов в ​ходе торжественной церемонии в Кремле. 

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#владимир путин
#сво
#рф
#суд
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В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат
В Белгороде увезли в военкомат с рынка девять мигрантов, получивших гражданство
18 августа 2023, 14:03

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Полицейские во время рейда на овощном рынке в Белгороде выявили 9 мигрантов, которые получили российское гражданство, но не состояли на воинском учете. Об этом сообщила пресс-служба на сайте регионального УМВД.
Сообщается, что  еще нескольких граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату паспорта. По данным пресс-службы, профилактические мероприятия будут проводиться и дальше.

Напомним, ранее первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что в России необходимо повысить призывной возраст для мигрантов до 50 лет для того, чтобы приезжие не могли от неё отклониться. Как отметил парламентарий, соответствующий законопроект уже готовится.

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#мероприятия
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#рф
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Депутат Сухарев заявил о необходимости видеорегистраторов в учебных авто
18 августа 2023, 13:47

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой оснастить автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации.
Он отметил, что допущение обучать вождению на машине без видеорегитстора, во-первых, не позволяет ученику достоверно оценить картину процесса своего вождения, во-вторых, в случае ДТП – доказать свою невиновность.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательных требований по оборудованию системами АВН учебных автомобилей, на которых проводятся учебные занятия», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

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#автомобили
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