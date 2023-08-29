В Можайске продолжается строительство ФОКа на 650 воспитанников

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1-й Железнодорожной в Можайске ведётся в рамках региональной госпрограммы.
В новом спортивном комплексе появится возможность для занятий спортом у 650 воспитанников, которые ранее тренировались в местной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В спортивном комплексе специалисты оборудуют универсальный спортивный и специализированные залы для борьбы.
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В Серпухове после реконструкции откроется стадион «Спартак», построенный более 100 лет назад.
В спортивном комплексе специалисты оборудуют универсальный спортивный и специализированные залы для борьбы.
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно — нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. До конца 2023-го года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуево, Волоколамске и Домодедово», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
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Алиса Сергиенко