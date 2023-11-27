В Можайске прошел праздничный концерт в День матери

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
В Можайске состоялся концерт, посвященный Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Для гостей концерта выступили творческие коллективы с танцевальными номерами и песнями.
Стоит отметить, что дети,которые выступали на концерте, поздравили своих мам со сцены и подарили им открытки.
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«Сегодня мы отмечаем самый искренний, самый чистый праздник. Слово «Мама» такое короткое, но в нем столько смысла, заботы и любви. Мамы - наш верный друг и наша поддержка. Для наших мам мы в любом возрасте будем оставаться детьми. В этот день желаю здоровья вам и вашим семьям, и как можно больше поводов гордиться своими детьми», - поздравил жительниц глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
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Мира Полтева