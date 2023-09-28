В Можайске реализуют мероприятия по очистке водоёмов

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
В 2021 году стартовала губернаторская программа по очистке водоемов «100 прудов и озер». Она направлена на восстановление водных объектов. На портале «Добродел» жители Подмосковья самостоятельно выбирают водные объекты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.
Благодаря современным технологиям очистка водный объектов осуществляется без осушения. Для этого проводится сбор мусора со дна и ряски с поверхности, прочистка водостока от ила, уборка сухостоя.
За два года реализации программы обновили пруды на улице Говорова в г. Можайске и на улице Дрейман в п. Уваровка. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.
В 2021 году в рамках программы израсходовано 397,1 тыс. рублей, из которых 149,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Можайского городского округа, в прошлом году 9 244,8 тыс. рублей, 8 937,9 тыс. рублей из бюджета округа.
Стоит отметить, что сейчас приступили к очистке пруда в деревне Рыльково. 1 283,7 тыс. рублей предусмотрено на реализацию программы из средств Можайского городского округа в 2023 году.
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За два года реализации программы обновили пруды на улице Говорова в г. Можайске и на улице Дрейман в п. Уваровка. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.
Стоит отметить, что сейчас приступили к очистке пруда в деревне Рыльково. 1 283,7 тыс. рублей предусмотрено на реализацию программы из средств Можайского городского округа в 2023 году.
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Мира Полтева