В Можайске состоялись тактико-специальные учения с участием Росгвардии

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
В Можайском городком округе прошла межведомственная подготовка сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, полиции, ФСБ, ФСО, МЧС совместно с органами исполнительной власти. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.
Во время учений отрабатывался кейс «проникновение злоумышленника на территорию военной части». Сотрудники силовых и экстренных служб оцепили территорию и обезвредили террориста. После успешной операции кинологи со служебными собаками проверили военную часть на наличие взрывоопасных веществ.
Также были отработан вопрос межведомственного реагирования государственных и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения террористического акта на военном объекте.
Стоит отметить, что сотрудники «Булат», ОМОН «Русич» и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области также приняли участие в учениях.
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Также были отработан вопрос межведомственного реагирования государственных и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения террористического акта на военном объекте.
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Мира Полтева