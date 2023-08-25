В Можайске завершили капремонт школы 1965 года постройки

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В Можайске завершили капитальный ремонт школы №2. Сейчас рабочие проводят пусконаладку инженерных сетей и оборудования, расстановку мебели, сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.
Как отметили в министерстве, обновлённая школа встретит учеников 1 сентября.
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