В Можайске завершился традиционный военно-исторический фестиваль

Фото: Яна Шаливская
В городском округе Можайск завершился традиционный военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год», который проходи 7 и 8 октября.
На торжественном открытии почтили память участников октябрьских событий первого года Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что отдать дань уважения воинам Красной армии приехали внуки командиров 32-й стрелковой Краснознамённой дивизии Виктора Полосухина и Николая Берзарина.
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«Много лет в преддверии годовщины октябрьских боев мы проводим фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Музей бережно хранит память о событиях тех лет, вспоминает участников, погибших, ветеранов. <…>Именно людская память — единственная возможность сказать «спасибо» сражавшимся за нас предкам», — говорит директор музея-заповедника Игорь Корнеев.
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Мира Полтева