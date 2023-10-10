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В Можайске завершился традиционный военно-исторический фестиваль

10 октября 2023, 13:09
Фото: Яна Шаливская

Фото: Яна Шаливская

В городском округе Можайск завершился традиционный военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год», который проходи 7 и 8 октября.
На торжественном открытии почтили память участников октябрьских событий первого года Великой Отечественной войны.


«Много лет в преддверии годовщины октябрьских боев мы проводим фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Музей бережно хранит память о событиях тех лет, вспоминает участников, погибших, ветеранов. <…>Именно людская память — единственная возможность сказать «спасибо» сражавшимся за нас предкам», — говорит директор музея-заповедника Игорь Корнеев.



Стоит отметить, что отдать дань уважения воинам Красной армии приехали внуки командиров 32-й стрелковой Краснознамённой дивизии Виктора Полосухина и Николая Берзарина.



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#можайск
#подмосковье
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Гуманной дрессуры не бывает: Зоозащитники призвали закрыть цирки после видео с Запашными
Зоозащитник Корецких объяснил, почему Запашные попались на избиении тигра
10 октября 2023, 15:41

Фото: Telegram-канал Росгосцирка

Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после опубликованного видео, на котором артисты избивают тигров. На кадрах Эдуард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой и пеной из огнетушителя.
Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких рассказал «Радио 1», что жестокое обращение с животными в цирках – не новость. Однако выявить такие случаи сложно.
«Гуманной дрессуры не бывает в принципе. Нельзя подчинить дикое животное без применения насилия. Насилие может быть как физическое, психологическое, так и просто голод. Животным ломают психику и подчиняют волю. Процесс дрессировки закрытый, и чтобы показать, как это устроено, проводят различные скрытые расследования. Но если поставить камеры с круглосуточной съёмкой на манеж в любой цирк, тогда материала будет столько, что не надо будет проводить каких-то дополнительных расследований», – отметил Корецких.
По словам зоозащитника, в России пытаются сделать нахождение животных цирке менее болезненным. В частности, был принят закон, в котором определены размеры вольеров, стандарты размещения, температурный режим, требования к питанию. Но в большинстве случаев цирки не соблюдают эти требования.
«Если пройтись по “Росгосцирку” и проверить нормы содержания, то в подавляющем большинстве они не будут соответствовать закону. Даже минимальные нормы не могут обеспечить сейчас. Но даже если их обеспечат, для диких животных – это тюрьма. Они сидят в клетках постоянно, в замкнутых помещениях, и это само по себе неправильное отношение к животным. Нужно закрыть цирки, как это сделали во многих странах. Там цирковая сфера не пострадала от этого, даже наоборот», – заключил собеседник.
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#животное
#насилие
#камеры
#закон
#цирк
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«Своих не бросаем»: Помимо россиян, РФ вывозит из Газа граждан Казахстана и Белоруссии
Представительство РФ вывозит из Газа украинцев, белорусов и казахов
10 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Naeblys

В настоящий момент представительство РФ помогает с эвакуацией из сектора Газа не только россиянам, но и гражданам другим стран, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в настоящий момент в российской посольство поступило 400 заявок (из них - 280 от россиян) с просьбой помочь с бегством из терпящей бедствие страны. При этом, отмечается, что на территории сектора Газа работает только российское посольство.

Представительство РФ помогает всем, кто об этом просит. В консульство уже обратились граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и даже Палестины. Всем им, по мере возможности, помогут выехать из находящегося под бомбежками сектора Газа. 

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#сектор газа
#беженцы
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#белоруссия
#казахстан
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В зоопитомнике под Волоколамском впервые родился детёныш альпаки
10 октября 2023, 15:19

Фото: Istockphoto / Food Photographer

В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском впервые появился на свет детёныш альпаки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Малыш стал первым новорождённым в семействе альпак. При этом в зоопитомнике Московского зоопарка возле посёлка Сычёво уже несколько лет разводят диких родственников альпаки – викуний. Окрасом новый обитатель центра пошёл в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз», – говорится в сообщении.  
Самку альпаки с детёнышем отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за их поведением и дать окрепнуть. 

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#волоколамск
#животные
#подмосковье
#московская область
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Ландшафтный дизайнер из Волоколамска рассказала как сберечь растения зимой
10 октября 2023, 15:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске ландшафтный дизайнер Ольга Соловьянова обустраивала многие общественные пространства. Она отметила, что еще есть время «подкормить» многолетние растения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
По словам специалиста большинство многолетних растений, такие как шалфей и герани необходимо обрезать, чтобы избежать появления грибковых заболеваний. 


Кроме этого, на отцветших розах стоит удалить тонкие неодревестневшие побеги и укоротить ветви на 3-4 почки.


«Когда температура уйдёт на -5 градусов, розы можно укрывать, а корневую шейку растений стоит обкопать на 5 сантиметров в высоту сухой землёй», – подчеркнула Ольга Соловьянова.


Стоит отметить, что обрезкой древесных растений можно заниматься и в более поздний период, а придавать форму деревьям лучше в весной.



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#розы
#температура
#растения
#подмосковье
#волоколамск
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Володин обещает релокантам Магадан после их возвращения на родину
10 октября 2023, 15:09

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрекает незавидное будущее релокантам, занимавшимся дискредитацией РФ и ВС РФ в связи с СВО.
«Те, кто радовался выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не только не ждут. Если они приедут сюда, то Магадан им обеспечен. Должно быть понимание», - сообщил Вячеслав Володин на заседании Госдумы во вторник.
Спикер Госдумы подверг критике российских звезд и бизнесменов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года. Теперь они пытаются вернуться в РФ из Израиля в связи с боевыми действиями.
 
«Пускай там сидят. И раз уж они выбор свой сделали, пусть надевают форму и идут защищать ту страну, которую они выбрали для себя Родиной. Пусть покажут, как они её любят», - резюмировал Вячеслав Володин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету ГД проанализировать, кто из госслужащих пытался покинуть Россию 24 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил просьбу председателю комитета Госдумы по безопасности о том, что следует проанализировать информацию о тех лицах, которые пытались покинуть Россию.

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#госдума
#вячеслав володин
#россия
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Кто имеет право останавливать водителей, кроме инспекторов ГИБДД
10 октября 2023, 15:07

Фото: iStock/z1b

Автомобилистов зачастую останавливают именно сотрудники ГИБДД, однако подобными полномочиями наделены и другие представители правоохранительных органов. Редакция «Радио 1» расскажет, кто имеет право требовать остановку транспортного средства и какими правами обладают должностные лица.

Кто имеет право остановить автомобиль


Перечень сотрудников, которые наряду с инспекторами ДПС или ГИБДД могут остановить автомобиль, закреплен в Правилах дорожного движения. Право на остановку транспортного средства имеют: регулировщики, сотрудники Федеральной службы по транспортному надзору, представители таможенных органов.

Как должен представиться сотрудник 


Регулировщиком дорожного движения могут выступать не только сотрудники полиции, но и представители военной автомобильной инспекции, сотрудники народных дружин, дежурные железнодорожных переездов и паромных переправ. Как правило, выполнять функции по регулировке движения на названных должностных лиц накладывается в чрезвычайных ситуациях.

Независимо от того, сотрудник какого ведомства или подразделения остановил транспортное средство, он должен назвать должность, звание и фамилию. Должностное лицо имеет право останавливать транспортные средства или выполнять иные функции регулировщика движения, только во время выполнения своих должностных обязанностей. При этом сотрудник должен быть одет в форменную одежду с отличительными знаками, иметь черно-белый жезл и при первом требовании водителя предъявить ему служебное удостоверение и личный жетон.

                                                                                                                 Фото: iStock/Dzurag

Кроме того, остановить автомобиль могут сотрудники полиции: участковый, оперуполномоченный или сотрудник патрульно-постовой службы. Однако нести службу эти сотрудники должны в паре с сотрудником ДПС или ГИБДД. После того, как сотрудник полиции обратился к гражданину, он обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, затем озвучить цель обращения.

Может ли полицейский попросить документы


Закон «О полиции» предусматривает несколько оснований, по которым полицейский может попросить гражданина предъявить документы: если человек подозревается в совершении преступления или административного правонарушения, если он находится в охраняемой или запрещенной зоне, если человек похож на разыскиваемое лицо.

В случае, если с собой нет документов, удостоверяющих личность, достаточно назвать свои данные, чтобы сотрудник полиции проверил личность по базам данным. В некоторых случаях, человека могут попросить последовать в отделение полиции для установления личности. Такая процедура не может длиться более трех часов. Однако подобные случаи редки и возникают, если у сотрудников есть основания полагать, что человек причастен к совершению преступления или скрывается от органов следствия, дознания или суда.
 
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#гибдд
#автомобиль
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#документы
#обращения
#сотрудники
#правонарушения
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Волынец оценила предложение увеличить время обеда школьников
10 октября 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/Zinkevych

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что увеличение времени обеда школьников до 30 минут – это дело, которое может регулироваться каждой школой индивидуально.
«В разных школах разные условия. Есть школы, где на одной перемене все дети не помещаются в столовой, и они едят в разные периоды. Здесь важно, чтобы дети действительно успели спокойно поесть. <…> То есть всё можно отформатировать внутри самой школы», — прокомментировала в беседе с RT Волынец.

Ранее Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой увеличить время перемены, предусмотренной для организации обеда школьников, до 30 минут. Он пояснил, что сейчас время, отведённое для обеда школьников, составляет 20 минут. При этом, за эту перемену дети должны успевать не только есть, но и собирать вещи, готовиться к следующему уроку, общаться, отдыхать, и т.д.

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#дети
#школы
#питание
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Адвокат Данильченко рассказала, что нельзя делать с ипотечной квартирой
10 октября 2023, 14:46

Фото: iStock/Wasan Tita

Ипотечную квартиру нельзя продать, подарить, а также выделить в ней долю без участия банка.
Запретные действия с ипотечной квартирой перечислила адвокат Виктория Данильченко, сообщает NEWS.ru.
 
Если сделка совершена без согласия банка, он в праве требовать признания её недействительной или потребовать досрочного исполнения обязательства, а также обратить взыскание на заложенное имущество вне зависимости от того, кому оно принадлежит.
 
Перед тем как подарить квартиру или долю ребёнку, необходимо получить у банка-залогодержателя согласие на распоряжение квартирой, объясняет Данильченко. Нужно учитывать, что банк не всегда одобряет такие сделки.
 
«Потому что получается, что меняется плательщик и новый плательщик также должен подтвердить свою финансовую состоятельность. И по этой причине банк редко одобряет сделки в отношении несовершеннолетних детей», — подчеркнула Виктория Данильченко.
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#квартира
#ипотека
#жильё
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«Позор»: Порноактриса Халифа лишилась контракта за поддержку ХАМАС
BI: Бывшая порноактриса Халифа лишилась контракта с Playboy за поддержку ХАМАС
10 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/fabioderby

Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с Playboy после публичной поддержки ХАМАС, пишет Business Today.
Халифа опубликовала пост в соцсети X, где поддержала действия ХАМАС и назвала их «борцами за свободу». Сразу после на нее посыпался шквал критики, а также разрыв контракта с крупнейшим в мире журналом для взрослых Playboy.

«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», - прокомментировала ситуацию актриса.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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