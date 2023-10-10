В Можайске завершился традиционный военно-исторический фестиваль

В Волоколамске ландшафтный дизайнер Ольга Соловьянова обустраивала многие общественные пространства. Она отметила, что еще есть время «подкормить» многолетние растения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.

По словам специалиста большинство многолетних растений, такие как шалфей и герани необходимо обрезать, чтобы избежать появления грибковых заболеваний.





Кроме этого, на отцветших розах стоит удалить тонкие неодревестневшие побеги и укоротить ветви на 3-4 почки.





«Когда температура уйдёт на -5 градусов, розы можно укрывать, а корневую шейку растений стоит обкопать на 5 сантиметров в высоту сухой землёй», – подчеркнула Ольга Соловьянова.





Стоит отметить, что обрезкой древесных растений можно заниматься и в более поздний период, а придавать форму деревьям лучше в весной.









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