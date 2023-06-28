В МТС наблюдается сбой по всей России

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МТС предупреждает о массовом сбое в работе
Пользователи МТС в ряде регионов стали жаловаться на проблемы со связью. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Жители Нижнего Новгорода, Саратова, Ижевска, Самары и других городов Поволжья сообщают о том, что не могут полноценно пользоваться услугами оператора связи. Сложности возникают с отправкой СМС, звонками и доступом в сеть.
Пресс-служба МТС заявила, что проводится работа над тем, чтобы устранить данную проблему.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, что в России возник переизбыток iPhone на рынке.
Жители Нижнего Новгорода, Саратова, Ижевска, Самары и других городов Поволжья сообщают о том, что не могут полноценно пользоваться услугами оператора связи. Сложности возникают с отправкой СМС, звонками и доступом в сеть.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, что в России возник переизбыток iPhone на рынке.
Анастасия Крестьянова