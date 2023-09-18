В МТС ответили на требования ФАС отменить плату за раздачу интернета

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Дерюгина добавила, что ещё пять лет назад не было такой острой необходимости во введение дополнительных выплат за раздачу мобильного интернета. Однако сейчас это стало вынужденной мерой, необходимой для управления нагрузкой на инфраструктуру.
Ранее ФАС обязала операторов связи МТС, МегаФон, Билайн и Теле2 в течение месяца отменить взимание дополнительной платы за раздачу мобильного интернета. Такую меру ФАС приняла из-за постоянных жалоб клиентов, которым приходится дважды оплачивать одну и ту же услугу.
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