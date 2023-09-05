В Муринском парке Петербурга высадят почти 300 деревьев

В подмосковном городе Видное 27 сентября состоится конференция «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области».

На конференции «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области» соберутся свыше 250 участников, среди которых будут: представители бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов и СМИ обсудят ключевые факторы развития предпринимательства на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы частного образования, социального предпринимательства, возможности женского бизнеса, и расскажут о самых удачных практиках сферы автотехобслуживания.

Перед участниками мероприятия будут выступать авторитетные спикеры, также будут живые дискуссии. Благодаря встрече участники смогут завести полезные деловые связи и общение.

Участие в конференции возможно по предварительной регистрации. Участие бесплатное.

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