В Муринском парке Петербурга высадят почти 300 деревьев

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Также в парке построят большую детскую площадку, откроют спортивную зону с тренажерами, приведут в порядок велодорожки.
«Архитекторы, группа разработчиков с нами взаимодействовали, обсуждали даже технические нюансы, а мы просили оставить максимально природный ландшафт», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» победитель проекта «Твой бюджет – 2020» Марианна Бакан.
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