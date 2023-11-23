В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП

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Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после заявления Финляндии о закрытии всех пограничных с Россией КПП кроме «Райа-Йоосеппи», которое находится в Кольском районе региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», – пояснил Чибис.
По его словам, на КПП «Салла» также растет число иностранцев. Сейчас там находится прядка 400 граждан, из
Чибис подчеркнул, что власти совместно с правоохранительными органами провели региональный оперштаб и принимают все меры для недопущения нарушений правопорядка.
Напомним, 22 ноября стало известно о том, что Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, это подтвердил премьер-министр страны Петтери Орпо.
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Элина Позднякова