В музее Каширы прошли краеведческие чтения

Фото: администрация городского округа Кашира
25 ноября в Каширском краеведческом музее прошли II-е Краеведческие чтения.
Заседание состоялось в памятные для каширян дни обороны Каширы в ноябре 1941 года. Тогда Кашира стала прифронтовым городом. Доклады участники посвятили защитникам Каширы и каширянам, которые внесли свой вклад в Великую Победу.
Среди выступавших был член-корреспондент РАЕН ВикторТощев. Он является сыном защитника Каширы красноармейца Дмитрия Тощева.
В ноябре 1941 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками погибли под Каширой 7 из 12 учеников 591 школы Москва. Они были бойцами 1315 стрелкового полка 173 стрелковой дивизии (21-ая дивизия Народного ополчения), 50 Армии.
Отец Виктора Дмитриевича Тощева работал в школе учителем истории и отправился на фронт в июле 1941 года.
Сегодня сын ветерана 173-й стрелковой дивизии Виктор Тощев, будучи членом сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны, активно работает с молодёжью.
В Каширском краеведческом музее он уже не впервые. На заседании выступил с докладом-исследованием, который был посвящен доблестному военному прошлому бойцов 173-й стрелковой дивизии. Она воевала в Битве за Москву и участвовала в обороне Каширы в ноябре 1941 года.
На память музею Виктор Дмитриевич подарил копии фотографий и документов из военных архивах. Также отдал в дар книгу о дивизиях Народного ополчения, воевавших в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной войны.
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Среди выступавших был член-корреспондент РАЕН ВикторТощев. Он является сыном защитника Каширы красноармейца Дмитрия Тощева.
Отец Виктора Дмитриевича Тощева работал в школе учителем истории и отправился на фронт в июле 1941 года.
Сегодня сын ветерана 173-й стрелковой дивизии Виктор Тощев, будучи членом сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны, активно работает с молодёжью.
В Каширском краеведческом музее он уже не впервые. На заседании выступил с докладом-исследованием, который был посвящен доблестному военному прошлому бойцов 173-й стрелковой дивизии. Она воевала в Битве за Москву и участвовала в обороне Каширы в ноябре 1941 года.
На память музею Виктор Дмитриевич подарил копии фотографий и документов из военных архивах. Также отдал в дар книгу о дивизиях Народного ополчения, воевавших в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной войны.
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Мария Фирсова