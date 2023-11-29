В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

В музее Зои Космодемьянской наградили победителей премии «Герои нашего времени» в номинации «Юный герой». Цель вручения премии – рассказать о героических поступках детей и молодёжи региона, о работе волонтёров Московской области. Одна из специальных номинаций «Юный герой» – номинация для детей и молодых людей, которые совершили героический поступок, проявили в сложной ситуации храбрость и мужество, спасли жизнь.