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В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

29 ноября 2023, 18:39
Фото: пресс-служба «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России»

В музее Зои Космодемьянской наградили победителей премии «Герои нашего времени» в номинации «Юный герой». Цель вручения премии – рассказать о героических поступках детей и молодёжи региона, о работе волонтёров Московской области. Одна из специальных номинаций «Юный герой» – номинация для детей и молодых людей, которые совершили героический поступок, проявили в сложной ситуации храбрость и мужество, спасли жизнь.
«Многовековая история нашей страны знает немало подвигов и героических поступков соотечественников. Все они совершались по зову сердца. Сегодня молодые люди, вдохновлённые этими примерами, зачастую с риском для жизни, спасают людей из пожаров, приходят на помощь утопающим. Это вызывает огромную гордость», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он высказал особые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам ребят, воспитавшим настоящих героев.


Награды в День юного героя Московской области получили шесть детей. Это 14-летний Александр Иванов из Дрезны, 15-летний Сергей Ковальчук из Кратова и девятилетний Максим Николаев из Дмитровского городского округа, которые спасли людей и имущество во время пожаров; 10-летний Илья Новиков из Королёва, заступившийся за женщину, которую жестоко избивали, 16-летний Александр Самарин из Орехово-Зуево, который спас тонувшего мужчину, и 15-летний Никита Шохин из Чехова, оказавший первую медицинскую помощь однокласснику.

29 ноября отмечается День юного героя Московской области. Он учреждён в память о подвиге отважных девушек – Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. «Единая Россия» в этот день награждает юных героев.

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Екатерина Швелидзе рассказала молодым парламентариям Подмосковья о проектах в сфере молодёжной политики
29 ноября 2023, 18:55

Фото: МИСК МО

В Красногорске прошёл Форум молодёжного парламентаризма. Юные депутаты делились опытом реализации своих инициатив и проектов, обсуждали планы работы с представителями властей региона, общественниками, депутатами Госдумы и сенаторами. С участниками съезда встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
«Более 25% населения Московской области – ребята 14-35 лет. Это свыше 2 млн человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодёжью, 103 волонтёрских центра, которые открыты в каждом муниципалитете. Такого огромного количества молодёжных организаций и объединений нет, наверное, нигде. Самое массовое движение у нас – «Волонтёры Подмосковья». Его активно поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он часто встречается с ребятами, которые и в период коронавируса очень активно помогали, и сейчас – с гуманитарной помощью», – рассказала Швелидзе
Она напомнила, что создана платформа, на которой зарегистрированы уже более 40 тыс волонтёров. В регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки. 
«Огромное спасибо коллегам из Росмолодёжи, которые ежегодно проводят конкурсы, и ребята могут получать гранты на развитие своих проектов. Мы, в свою очередь, помогаем им писать заявки, рассказываем, как можно получить грант. МИСК также является оператором Фонда президентских грантов – на условиях софинансирования даём деньги на развитие и молодёжных, и волонтёрских проектов», – отметила министр. 
Глава ведомства рассказала о проектах, которые реализуются в регионе в сфере молодёжной политики. Флагманский проект – «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи, в новые регионы России отправлено 134 фуры.
 
Среди других проектов – Премия губернатора Московской области, «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот – это Я», «Смотри. Знай. Думай», Школа пилотирования БПЛА, «Студенческая весна», серия волонтёрских встреч, военно-патриотические сборы, трудовые семестры Российских студенческих отрядов. Особый интерес у участников форума вызвала «Медиашкола».
«Сейчас такое время, когда мы все – с телефонами, с ноутбуками, находимся на связи в режиме онлайн практически 24/7. В «Медиашколе» мы учим, как написать текст, сделать крутой брендбук, баннер. И, если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал «360» или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность, – пояснила Швелидзе. 
Она также рассказала, что в ближайшее время в Подмосковье будут развивать два новых проекта.
«Один из них – «Моё будущее. Сила смыслов», его мы запустили, буквально, на днях. Это паблик-токи с крутыми спикерами. У нас уже была Марьяна Наумова. Ещё один проект – «Мы – Россия». Это наш большой межрегиональный молодежный форум, который стартует завтра. 500 ребят на протяжении трёх дней будут находиться в лагере. Их ждут встречи с известными спикерами. В форуме участвуют ребята из многих регионов, в том числе из новых регионов», – продолжила министр.
Она добавила, что в следующем году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодёжи. Подмосковье на нём будут представлять более 300 человек. Кроме того, Московская область примет разместит на своей территории иностранных гостей.
 
В рамках форума прошли стратегическая сессия «Молодёжь, политика, возможности», первое заседание Московского областного молодёжного парламента, а также пленарная сессия «Молодёжный парламентаризм 21 века: вызовы времени».

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#подмосковье
#московская область
#министр
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Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»
29 ноября 2023, 18:18

Фото: Минобразования МО

Подмосковные старшеклассники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. Стенд развёрнут в павильоне №57 ВДНХ.
Рособрнадзор организовал на выставке проведение оценочной процедуры в форме госэкзамена – «Сдаём ЕГЭ». Глава ведомства Антон Музаев представил возможности стенда учреждения, подвёл итоги первого месяца акции, рассказал о едином госэкзамене и всероссийской проверочной работе, а также о возможностях, которые оценочные процедуры предоставляют их участникам. 
«Старшеклассники могут принять участие в акции «Сдаём ЕГЭ» в пункте проведения экзаменов в павильоне №57. Также учащиеся 6-8 классов и студенты могут написать пробную ВПР. Школьники проверят свои знания по истории, биологии, географии и обществознанию, а студенты – оценят метапредметные результаты обучения», – добавили в ведомстве.
По окончании презентации Музаев встретился с посетителями выставки. Школьники, родители и педагоги смогли задать вопросы, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации и ВПР.

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#московская область
#подмосковье
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В Британии кот вернулся домой спустя 11 лет после пропажи
29 ноября 2023, 18:06

Фото: istockphoto/Oksana Restenko

В Англии кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи.
Independent сообщает, что владельцы кота считают воссоединение с ним подарком к Рождеству. Кот Тоби исчез в 2012 году. Тогда семья Алланов переехала в новый дом. После этого о судьбе Тоби ничего не было известно, пока его не обнаружила женщина в нескольких километрах от дома Алланов. 

Тоби был передан в зоозащитную организацию. Там провели обследование, и нашли у него микрочип, который хранил данные владельцев. Волонтеры связались с Жюстин и рассказали радостную новость.

«Он был котом Чарли (младший сын). Сын захотел кота, когда ему было 8 лет, и мы подарили ему Тоби, когда ему исполнилось 12 лет», — рассказала  британка.
По словам Жюстин, теперь в их доме живет и собака. 

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#кот
#животные
#дом
#питомцы
#новости
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Росгвардейцы обеспечили безопасную доставку ракеты «Союз 2.1а» до стартовой площадки на Байконуре
29 ноября 2023, 17:50

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области, дислоцированные на комплексе Байконур, обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз 2.1а» до стартовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартует с днём 1 декабря. Космический грузовик доставит на МКС 2,5 тонны грузов. Это вода, продукты, топливо и оборудование для научных экспериментов. Также на орбиту отправят ресурсное оборудование и одежду для экипажа», – говорится в сообщении. 
В ведомстве добавили, что правоохранители участвуют не только в обеспечении безопасности при транспортировке ракет, но и в охране порядка в городе Байконуре. Под охраной росгвардейцев – более 200 объектов.
 
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#росгвардия
#космос
#ракета
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Около трети жителей Британии выступили за возвращение страны в ЕС
YouGov: 31% жителей Великобритании выступили за возвращение в Евросоюз
29 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/nevenmn

Свыше 70% жителей Великобритании поддерживают развитие сотрудничества с Евросоюзом. Таковы результаты опроса, проведённого исследовательской компанией YouGov.
При этом 31% граждан хотел бы возвращения страны в состав Евросоюза. 

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о выходе Великобритании из ЕС было ошибочным, но исправить ситуацию смогут будущие поколения. 

Вместе с тем, 11% респондентов выступили за возвращение Великобритании на единый рынок, но без возвращения в ЕС. 

Общие результаты гласят, что 72% британцев положительно высказываются о сближении страны с Евросоюзом, а ещё 52% убеждены, что решение о выходе из блока было ошибочным. 

Опрос проводился среди 2138 жителей Великобритании 24-26 ноября. 

Напомним, что Британия расторгла членство с Евросоюзом 31 января 2020 года спустя 47 лет пребывания в составе. Решение было принято на основании результатов референдума, который показал, что 52% жителей хотят выхода из ЕС. 

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#великобритания
#жители
#опрос
#евросоюз
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Россияне назвали лучшее время побыть наедине с собой
Опрос: Россияне считают завтра лучшим временем побыть наедине с собой
29 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Исследование «Любятово» показало, что 56% россиян считают завтрак идеальным временем побыть наедине с собой.
При этом, для 38% опрошенных завтрак является лучшим временем для времяпровождения с семьей, 5% используют завтрак для делового общения, а 1% —для встречи с друзьями.

Как передаёт Газета.ру, 31% респондентов отметили, что завтраки мамы или бабушки в детстве были самыми вкусными, часть опрошенных отозвалась положительно даже о первых приёмах пищи в детском саду. Однако у некоторой части россиян завтраки из детства связаны с травмой, когда взрослые не выпускали из-за стола до тех пор, опока ребёнок не доест, или заставляли есть манную кашу.

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#опрос
#семья
#питание
#общество
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Спасатели раскрыли жителям Подмосковья главные опасности необорудованных горок
29 ноября 2023, 17:32

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах катания с несанкционированных горок. Особое внимание спасатели уделяли опасным склонам, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Напомнили жителям региона, что кататься на необорудованных ледяных горках очень опасно. На высокой скорости сложно затормозить, и возникает вероятность получить травмы из-за препятствия. Можно также угодить в яму или выехать на проезжую часть. Специалисты проверили наличие специальных запрещающих табличек и ограждения в местах, где катание со спусков небезопасно», – сказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Александр Голяк
По его словам, спасатели рекомендовали жителям не рисковать здоровьем, а пользоваться только оборудованными горками и площадками.
 
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#мособлпожспас
#горки
#безопасность
#рейды
#подмосковье
#московская область
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Москвичей предупредили о полярном сиянии из-за сильнейшей магнитной бури
Синоптик Абунина: 30 ноября и 1 декабря в Москве будет сильная магнитная буря
29 ноября 2023, 17:30

Фото: iStock/Mihrzn

Полярное сияние может появиться над Москвой из-за магнитной бури, которая ожидается 30 ноября и 1 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
Она рассказала, что на Солнце случилась мощная вспышка. Она произошла в тот момент, когда к источнику была направлена как раз центральная часть России, поэтому энергия от этой вспышки довольно быстро достигнет Земли. 

В результате этого в центральной части России, в частности, в Москве ожидается, возможно, самая мощная магнитная буря в этом году. 

По оценке специалиста, буря может достигнуть уровня G3 (сильная) и на некоторое время – G4 (очень сильная). 

Также, по словам Абуниной, в небе над Москвой в четверг и пятницу можно будет наблюдать полярное сияние. Но для наблюдений подойдёт только ясная погода. 

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#москва
#прогноз погоды
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На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
«Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны
29 ноября 2023, 17:29

Фото: istock/sandsun

В энергосистеме Украины наблюдается острый дефицит электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергокомпания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Представители организации сообщили, что дефицит в стране возник из-за ухудшающихся погодных условий. Потребители электроэнергии из наиболее пострадавших от непогоды регионов, используют ресурс больше обычного.

В «Укрэнерго» в настоящее время не сообщают о возможных отключениях электричества, однако то, что ситуация в энергосистеме возникла критическая, уже признали. 

Прежде сообщалось, что из-за установления непогоды, дефицит электроэнергии увеличился в два раза. На фоне увеличенного потребления ресурса, Украине была оказана аварийная помощь из Польши и Румынии. 

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