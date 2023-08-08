В МВД предупредили о новой тактике украинских телефонных мошенников

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«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что мошенники представляются банковскими сотрудниками или представителями правоохранительных органов и похищают средства с банковской карты, после чего обманным путем принуждают к совершению диверсий и терактов, предлагая таким образом «отомстить аферистам» или оказать содействие в их задержании. Также часто мошенниками используются различные угрозы. При этом любые схемы заканчиваются требование поджечь тот или иной объект военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
При этом в МВД призвали россиян быть бдительными и не попадаться на уловки украинских телефонных мошенников, напомнив, что правоохранительные органы не используют гражданское население для борьбы с преступностью.
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