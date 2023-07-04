В МВД уточнили, как будут забирать права на вождение за неявку в военкомат

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МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.
Документ предусматривает ограничение права управления транспортным средством в том случае, если данные о неявке по повестке внесены в единый реестр воинского учета. Для того, чтобы россиянин мог восстановить право управления авто, ему нужно будет явиться в военкомат. Поводом для отмены ограничения может также стать жалоба автомобилиста, в которой он докажет, что оснований для явки в военкомат у него не было.
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Анастасия Крестьянова