В Мытищах на маршруты вышли новые автобусы

Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко
Современные и комфортные автобусы вышли на маршруты в Мытищах
В подмосковных Мытищах 7 июня вышли на маршруты новые автобусы большого класса марки НеФАЗ, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В этом году всего 10 новых автобусов появилось на маршрутах городского округа.
Все автобусы НЕФАЗ оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, системами аудиоинформирования, климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации и двигателями стандарта «Евро-5».
Для удобства маломобильных пассажиров в конструкцию встроена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.
В Подмосковье каждый год модернизируют автопарк. До конца 2023-го на маршруты региона выйдут около 1,3 тыс новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, современные и комфортные автобусы – один из главных запросов жителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В этом году всего 10 новых автобусов появилось на маршрутах городского округа.
«Современные и комфортные автобусы обеспечивают более комфортные условия для перевозки пассажиров. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты области выйдут порядка 1,3 тыс. новых транспортных средств», — отметила заместитель Председателя Правительства Московской области Анна Кротова.2 автобуса общей вместимостью 105 пассажиров вышли на маршруты с высоким пассажиропотоком, связывающим Московскую область с Москвой.
Все автобусы НЕФАЗ оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, системами аудиоинформирования, климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации и двигателями стандарта «Евро-5».
Для удобства маломобильных пассажиров в конструкцию встроена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.
В Подмосковье каждый год модернизируют автопарк. До конца 2023-го на маршруты региона выйдут около 1,3 тыс новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, современные и комфортные автобусы – один из главных запросов жителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко