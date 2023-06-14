В Мытищах начали укладку асфальта на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На данный момент работники прокладывают дорожное полотно на участке между Осташковским шоссе и строящимся мостом через реку Клязьму.
«Ранее строители уложили покрытие на участке дороги от деревни Ульянково до моста через реку Клязьму, а сейчас приступили к укладке на другом участке. Параллельно продолжают работы по возведению моста и по обустройству новой ливневой канализации, локальных очистных сооружений», — пояснили министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Строительство данной автодороги является важнейшей составляющей развития транспортной инфраструктуры Мытищинского округа.
Запуск участка «Осташковское шоссе – деревня Ульянково» улучшит транспортную доступность 40 тысяч человек.
Завершение строительных работ на данном участке автодороги намечается на III квартал текущего года.
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