В Мытищах построят новый детский сад на 220 воспитанников

Комитет по конкурентной политике Московской области сообщает, что открыт конкурс на строительство и проектирование нового детского сада в Мытищах

Новый детский сад построят в микрорайоне № 20 на улице 2-я Крестьянская в Мытищах.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовали открытый конкурс на создание проекта и строительство детсада на 220 малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Когда контракт на проведение работ будет заключен, подрядчик приступит к проектированию, а затем к строительным работам.