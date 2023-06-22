В Мытищах построят новый детский сад на 220 воспитанников

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Новый детский сад построят в микрорайоне № 20 на улице 2-я Крестьянская в Мытищах.
В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовали открытый конкурс на создание проекта и строительство детсада на 220 малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Когда контракт на проведение работ будет заключен, подрядчик приступит к проектированию, а затем к строительным работам.Завершение строительства планируется на 2025 год.
Ранее сообщалось, что парк Ветеранов в Мытищах будет реконструирован. Информация о проведении открытого конкурса на благоустройство появилась в Единой информационной системе в сфере закупок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.