В Мытищах появились первые мультибалльники ЕГЭ

Фото: Минобразования МО
В Мытищах появились первые мультибалльники из числа выпускников, сдавших единые госэкзамены. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
«Для сдачи ЕГЭ от учеников требуются глубокие знания и навыки в разных областях. Что касается информатики, то здесь учащимся необходимо обладать широким кругозором в области программирования, алгоритмов и многого другого. Все это продемонстрировали выпускники лицея №15 Матвей Коновалов и Василий Родманич, получившие высший балл на ЕГЭ по информатике», – говорится в сообщении.Кроме того, Коновалов стал первым мультибалльником в Мытищах. 100 баллов он заработал ещё и на экзамене по русскому языку.
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Лора Луганская