В Мытищах приступили к очистке Ядреевского пруда 

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В Мытищах стартовали работы по очистке Ядреевского пруда, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Масштабное благоустройства началось на улице Колпакова в районе здания школы №8.
«Когда-то здесь находилось село Ядреево. От его имени и произошло название пруда. Это любимое место отдыха жителей и гостей микрорайона. Сейчас на Ядреевском пруду идут работы по очистке водной глади от растительности и бытового мусора», – говорится в сообщении.Отмечается, что рабочим приходится доставать из воды не только водоросли, но и бутылки, старые игрушки и ненужные вещи. Это усложняет работу.
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Лора Луганская