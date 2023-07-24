В Мытищинской поликлинике начали работать новые стоматологические кабинеты.

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В городском округе Мытищи в поликлинике «Пироговская Ривьера» открыли стоматологические кабинеты.
На сегодняшний день на базе Мытищинской поликлиники работают 9 кабинетов, в которых прием ведут 11 квалифицированных врачей, также открыт детский стоматологический кабинет.
Губернатор Подмосковья спросил у главврача поликлиники «Пироговская Ривьера» какие сейчас очереди в стоматологические кабинеты.
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«Очень приятно, что есть доступ и для детей. Очень надеюсь, что наши врачи обеспечат необходимые услуги», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Запись происходит практически день в день, иногда задержка на 1 день в связи с выходными днями», — сказала главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.Министр здравоохранения региона отметил важность внедрения единого стандарта стоматологических поликлиник в Подмосковье.
«Мы начали разрабатывать стандарты поликлиник. В этом году начали внедрять стандарт стоматологических поликлиник. В проекте участвуют 75 юридических лиц. В этом вопросе проработали вопрос качества медицинского обслуживания. Мы открываем новые места оказания стоматологической помощи, где будут оказывать помощь под наркозом», — министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта.
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Алиса Сергиенко