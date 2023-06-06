В Мытищах построят новую школу на 1100 мест с внутренним двором

В Мытищах появится средняя общеобразовательная школа с внутренним двором на 1100 учеников

Планируется к реализации проект средней общеобразовательной школы на 1100 учеников в городском округе Мытищи, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурный облик новой школы в посёлке Нагорное.





«Общая площадь четырёхэтажного здания будущей школы составит более 23 тысяч квадратных метров. В ней предусмотрены блоки начальной и основной школы, общешкольные помещения. Строительство планируется закончить в 2024 году», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В здании школы разместятся учебные кабинеты, игровые, спальни, два спортивных зала для начальной и основной школы, мастерские, лабораторские, библиотека с читальным залом, кабинет кулинарии, обеденный зал, медицинский блок, административно-офисная зона, зоны ожидания для родителей, гардеробные. Кроме того, проект школы предусматривает зону IT и книгохранилище, актовый зал на 403 места с эстрадой и сценическим оборудованием.

Фасад здания будет выполнен в современном стиле: здание представляет собой прямоугольную геометрическую форму с уютным внутренним двором в центральной части.

«Объемно-пространственная композиция построена на идее членения объемов на пропорциональные части. Разделение на блоки достаточно массивного здания помогает сделать его сомасштабным детям. Архитекторы используют различные варианты отделки: клинкерную плитку, металлические кассеты и алюминиевые рейки под дерево, добиваясь разнообразия фасадных решений. Натуральные оттенки колористической палитры дополняют образ комфортного и гостеприимного места, в котором приятно и удобно как учиться, так и общаться», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На прилегающей территории предусмотрены спортивные площадки, озелененные и благоустроенные зоны для отдыха со скамейками. У главного входа в здание — парковка для велосипедов и самокатов. Кроме того, будут организованы места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу.

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