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В Мюнхене евреям рекомендовали не носить иудейские символы

В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы и вести себя незаметно
13 октября 2023, 20:42
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Еврейская община Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» создала массовую рассылку, согласно которой, в настоящие дни евреям нужно вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций, передает Bild.

Ранее ХАМАС призвал своих сторонников по всему миру провести в эту пятницу, 13 октября протестные шествия. В ответ официальный представитель министерства внутренних дел Германии Мемет Ата сообщил, что любые попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС будут предотвращены.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#путин
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В электричках Москвы и Подмосковья с 15 октября изменят плату за проезд
13 октября 2023, 21:47

Фото: ЦППК

В Москве и Московской области с 15 октября изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах. Изменения коснутся разовых билетов и абонементов во всех категориях пригородных поездов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
Цена проезда по железнодорожным тарифам составит:
 
– по всем маршрутам в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино в Москве 52 рубля; 
 
– за одну пригородную зону в Подмосковье 33 рубля.
 
Цена проезда на МЦД-3 по билету «Кошелёк» карты «Тройка» составит:
 
– в зоне «Центральная» от Ховрина до Ухтомской 54 рубля (Ленинградский и Казанский вокзалы тоже входят в эту зону);
 
– в зоне «Пригород» от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома 71 рубль. 
 
– в зоне «Дальняя» от Клина до Алабушева и от 88-го км до Совхоза 71 рубль 33 рубля за каждую зону за границами зоны «Пригород».
 
В стоимость проезда уже входит пересадка на метро, МЦК или МЦД за 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 – за 120. 
 
Для отдельных групп граждан в пригородных поездах предусмотрены федеральные и региональные льготы на проезд. Дети до семи лет могут ездить бесплатно.
 
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#минтранс мо
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#общественный транспорт
#плата
#проезд
#подмосковье
#московская область
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Отданная браконьерами на чучело рысь обрела дом в Подмосковье
13 октября 2023, 21:33

Фото: Минсельхозпрод МО

На «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе поселилась рысь по кличке Мурыська. Хищницу спасли от гибели, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Рысь переехала на зооферму из Можайского городского округа, где была на передержке. Несколько лет назад её поймали браконьеры и спасли неравнодушные люди. Сейчас её жизни ничто не угрожает. Животное проходит лечение и находится под ежедневным наблюдением специалистов», – сказал Мурашов
В 2013 году браконьеры принесли рысь таксидермисту, чтобы сделать из неё чучело. Однако специалист пожалел её и оставил у себя. Через несколько лет животное выкупила неравнодушная девушка. Хищница жила в питомнике с другими представителями семейства кошачьих. Но в прошлом году землю питомника продали, а рыси стали искать новый дом.
 
В итоге Мурыську забрала «Зооферма Шихово». Пока она на карантине. Как отметили в министерстве, у животного отличный аппетит – оно ест мясо, курицу, овощи, каши и принимает витамины.
 
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#зоозащитник
#животное
#можайск
#дмитров
#подмосковье
#московская область
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Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева*
13 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшего топ-менеджера «Газпромбанка» Игоря Волобуева* признали иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста РФ.
Помимо должности вице-президента, Волобуев* также очень долго занимал должность руководителя пресс-службы российского «Газпрома».

Однако, в марте 2022 года Волобуев* переехал в Украину, где вступил в Интернациональный батальон и теперь воюет на  стороне Вооруженных сил Украины. 

Помимо этого, по информации Минюста, он также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

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*Признаны иностранными агентами на территории РФ.
#газпром
#минюст рф
#иностранный агент
#всу
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Минюст признал иноагентами журналистов Муждабаева*, Малаховскую* и Романову*
13 октября 2023, 21:18

Фото: iStock/Akintevs

Журналисты Айдер Муждабаев*, Елена Малаховская* и Ольга Романова* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста РФ.
Сразу три журналиста пополнили список иностранных агентов на этой неделе. 

По информации министерства, Муждабаев*, который был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец», выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для ВСУ.

Ольга Романова* - лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы» - принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Елена Малаховская*, которая за свою карьеру успела поработать на таких телеканалах как: «Пятый канал», «СТС», «ТНТ», «Рен-ТВ», «Москва 24», принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Отмечается, что в настоящий момент Малаховская* и Романова* проживают за пределами РФ.

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*Признаны иностранными агентами на территории РФ. 
 
#журналисты
#минюст рф
#иностранный агент
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Российские миротворцы свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе
МО РФ: миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе
13 октября 2023, 20:58

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов и еще 15 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что за день из-за разоружения и роспуска вооруженных формирований Нагорного Карабаха свернут наблюдательный пункт российских миротворцев в Шушинском районе. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев РФ не зарегистрировано.

Напомним, Азербайджан 19 сентября после полудня по московскому времени объявил о начале в Карабахе «локальных антитеррористических мероприятий». 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, в соответствии с которым Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

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#мо
#президент
#указ
#азербайджан
#рф
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Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram-канала ХАМАС
Дуров заявил, что не хочет блокировать Telegram-канал ХАМАС
13 октября 2023, 20:58

Фото: iStock/Pinkypills

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему не хочет блокировать каналы движения ХАМАС в приложении, об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
«Поможет ли закрытие их (ХАМАС) канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?», - задался вопросом Дуров.

Он напомнил, что на этой неделе боевики предупредили жителей Ашкелона о предстоящих ракетных ударах, чем дали время спрятаться и спасти свои жизни. Предупреждение было опубликовано именно в Telegram.

По мнению Дурова, уничтожение подобного источника информации только усугубит и без того тяжелую ситуацию, поскольку люди потеряют возможность получать актуальные новости из первых уст.

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#закрытие
#telegram
#новости
#хамас
#израиль
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В Московской области с начала года убрали более 1,1 тыс свалок
13 октября 2023, 20:46

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье с начала года ликвидировано 1125 свалок. Такие данные привёл министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Большинство муниципалитетов активно ведёт ликвидацию свалок. С начала года в регионе было выявлено 1159 свалок, ликвидировано 1125. В 22 муниципалитетах убраны все выявленные свалки. Однако не все выполняют намеченные показатели по качеству окружающей среды», – сказал Фирсов на видеоконференции по проблемам ликвидации незаконных свалок, которая прошла в Доме правительства Московской области.  
По словам министра, больше всех отстают в Химках и Егорьевске. Из 86 оставшихся в регионе свалок на их долю приходится 14. В «красной зоне» пока – Дубна, Можайск, Наро-Фоминск, Дмитров, Пушкинский и Орехово-Зуевский округа, Воскресенск, Балашиха, Подольск и Павловский Посад. На эти муниципалитеты приходится 56 неубранных свалок – 63% от общего числа.
 
Этим муниципалитетам рекомендовали усилить работу по ликвидации свалок. Процесс проконтролирует Минэкологии.

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#минэкологии мо
#экология
#свалки
#тихон фирсов
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья рассказали о применении опавших листьев
13 октября 2023, 20:21

Фото: Istockphoto / Maksym Belchenko

Собранные осенью в саду или на дачном участке опавшие листья ни в коем случае нельзя сжигать, так как дым и гарь вредят здоровью и ухудшают качество воздуха. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там рассказали, для чего могут пригодиться осенние листья.
Из них можно получить грунт для рассады и комнатных цветов. Для этого сухие листья нужно положить в большой полиэтиленовый пакет и добавить зелёные отходы – например, сорняки без корней и семян. Далее необходимо регулярно встряхивать и перемешивать содержимое пакета. После разложения такая смесь станет грунтом.
 
Сухими листьями можно укрыть на зиму розы, гортензии, хризантемы и другие теплолюбивые многолетние растения. Если сделать это с луковичными, они зацветут раньше срока.
 
Можно просто разложить осенью опавшие листья на грядках и тропинках между ними. Такой мульчирующий слой весной сдержит рост сорняков и вымывание из почвы минералов.
 
Наконец, можно выбрать самые красивые листья и составить из них декоративные композиции, которые отлично украсят дом.
 
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#комлесхоз мо
#подмосковье
#осень
#московская область
#дача
#сад
#растения
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В Мытищах планируют расселить более 60 аварийных домов
13 октября 2023, 20:02

Фото: Минимущество МО

В Мытищах в этом году расселены семь аварийных домов. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая. Она назвала расселение и ликвидацию аварийного жилья в муниципалитете одним из приоритетных направлений работы.
«В текущем году полностью расселены семь аварийных домов, ещё пять – частично. Сейчас в списке аварийного жилищного фонда городского округа числится 66 многоквартирных домов общей площадью 51,7 тыс кв м. В них проживают 946 семей», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она подчеркнула, что весь аварийный жилищный фонд имеет перспективы на расселение в рамках заключённых инвестконтрактов и инвестсоглашениий. 
 
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#аварийное жильё
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#юлия купецкая
#подмосковье
#московская область
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