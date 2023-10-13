В Мюнхене евреям рекомендовали не носить иудейские символы

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Еврейская община Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» создала массовую рассылку, согласно которой, в настоящие дни евреям нужно вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций, передает Bild.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова