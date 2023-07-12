В Нахабине стартовала расчистка водных объектов от мусора

Фото: пресс-служба Сергея Маликова
«Расчистка водного объекта – очень важный шаг для сохранения природы. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва только за этот год будет очищено 40 водоёмов», – сказал Маликов.По словам депутата, в Нахабине также расчищают реку Нахабинку. На это из федерального бюджета выделено 66 млн рублей.
«У нас в округе расположено 53 водных объекта, и большинство нуждается в расчистке», – добавил подмосковный депутат.Он заключил, что в округе также необходимо благоустраивать рекреационные зоны у прудов и озёр, чтобы жители могли комфортно отдыхать.
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