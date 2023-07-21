В Наро-Фоминске открыли первый в мире международный памятник Детям Донбасса

С началом теплой погоды, на линию экстренной помощи участились звонки от граждан, потерявшихся в лесных массивах.

На сегодняшний день, благодаря работающей в Системе-112 Московской области функции геопозиционирования, поиски заблудившихся проходят намного оперативнее. Операторы службы спасения используют функцию автоматического определения местоположения, чтобы точно определить место нахождения заявителя, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Благодаря системе определения геопозиции, оказать помощь заблудившимся, становится возможным в максимально короткие сроки.

Отправляясь в лес необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в непредвиденной ситуации обратиться за помощью по номеру «112».

Взаимодействие сотрудников Системы-112 и региональной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства позволяет переключить вызов в лесничество, на территории которого находится заявитель. Хорошо знающие местность сотрудники лесных хозяйств, могут сориентировать обратившегося — как самостоятельно выйти на дорогу или к ближайшему населенному пункту.

При поиске потерявшихся, спасателям оказывают помощь и поддержку в поисках с волонтерскими организациями.