Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Наро-Фоминске открыли первый в мире международный памятник Детям Донбасса

В Наро-Фоминске открыли первый в мире международный памятник Детям Донбасса

Торжественная церемония открытия памятника «Дети Донбасса – Дети России» прошла в Наро-Фоминске
21 июля 2023, 16:59

Фото: «Радио 1»

21 июля в Наро-Фоминском городском округе Московской области прошла торжественная церемония открытия первого в мире международного памятника «Дети Донбасса – Дети России».
В «Детском парке Наро-Фоминска», совсем рядом с «Аллеей героев», на каменном пьедестале установили памятный монумент погибшим детям Донбасса. Право снять с прикрытого белой тканью монумента красный бант и официально открыть памятник справедливо предоставили юнармейцам.

С торжественной речью в начале церемонии выступил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.


«Не о чем говорить, и нечего обсуждать. С осени прошлого года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – это де-юре и де-факто субъекты Российской Федерации. Правда, те субъекты, которые в настоящее время ведут борьбу. Борьбу за всех нас. За наш славянский, в широком понимании этого слова, мир. За наши семейные, религиозные, духовные ценности. За наше право жить своей жизнью. Есть такое выражение – «Чужих детей не бывает, и это мы еще раз подчеркивается этим барельефом. Это наши дети. Мы их защищали, защищаем, и будем защищать. Нам там делить детей незачем», - продекламировал Пензов.

Почетный гость церемонии – общественный деятель, ветеран боевых действий, кавалер двух Орденов «Красной Звезды», председатель Международного фонда «Боевое братство без границ» (Республика Беларусь) и идейный вдохновитель монумента Виктор Сивохин также произнес очень трогательную речь.
«Во-первых, памятников много не бывает. В слове памятник – память. И вот, чтоб память не стирали, чтобы она осталась на века и была справедливо-историческая. Вот они, Дети Донбасса, живые дети! Благодаря Путину Владимиру Владимировичу, благодаря Марии Львовой-Беловой и России они спасены! Их привезли сюда, а ведь чужих детей не бывает в России. Тыл тоже сегодня нужно поднимать активно: памятники устанавливать, песни петь и в мыслях даже думать, что Россия – это самая миролюбивая страна», - поделился своими эмоциями Сивохин.

После выступила и автор эскиза памятника – Олеся Орлова.

«Я очень рада, что изготовителю, который над ним трудился, удалось передать всю ту легкость и беззаботность. Памятником мне хотелось передать посыл к миру, и я думаю, что нам, всей нашей команде это удалось. Мне очень приятно, что выбран именно этот материал, он как-будто слеплен из песка. Детский и светлый образ», - сказала Орлова.

У подножия памятника «Дети Донбасса» расположилась и небольшая изящная статуэтка – «Роза Донбасса». Ее изготовили из осколков снарядов HIMARS, от ударов которых погибли сотни невинных детей. Монумент призван почтить память погибших и напомнить, ради чего сейчас сражаются наши солдаты.

В завершении церемонии настоятель Покровского храма села Петровское священник Дмитрий Артамонов окропил монумент святой водой.

Читайте также:

Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей

В Подмосковье в этом году создадут семь скейт-площадок за 80 млн рублей

В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей

#Наро-Фоминск
#Дети Донбасса
#Пензов
#Сивохин
#Орлова
#Подмосковье
Читайте нас в
В Великобритании признались в бессилии против российских ракет
Подполковник Кроуфорд: Британия не сможет отразить российские крылатые ракеты
21 июля 2023, 18:06

Фото: iStock/Alexyz3d

У Великобритании нет средств обороны, способных отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, написал британский подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express.
«Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае», - прокомментировал ситуацию Кроуфорд.  

По словам офицера, европейские страны начали создавать своеобразные «щит» из средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от атак российских ракет. Однако, Лондон такими средствами пока не располагает, отметил эксперт.  

Поэтому, небо Британии пока «остается открытым», заключил Кроуфорд.  

Читайте также:

Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными

Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ

Риттер: Киев бросает разлагаться своих солдат прямо на поле боя
#Кроуфорд
#Российские ракеты
#Великобритания
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге появился на свет ещё один Владимир Путин
В питерском роддоме родился Владимир Путин
21 июля 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

В Санкт-Петербурге родился тёзка президента России Владимира Путина по имени и фамилии.
Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в своём тг-канале.
 
«В Петербурге родился Владимир Путин. Ещё один», — указано в публикации.
 По данным журналистов, ребёнок родился 10 июля. Роженица рассказала, что мальчика назвали Владимиром в честь дедушки.

«Он тоже Владимир и однофамилец президента России», —рассказала молодая мама. Она считает, что человек с именем Владимир призван вести людей к согласию и порядку.

Ранее сообщалось, что тысячный малыш появился на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре с начала этого года. Им стал мальчик ростом 50 см и весом 3030 г, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

Читайте также:

Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных

Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в 4-й раз и спасли от ущемления грыжи

Врачи помогли женщине стать мамой в 14-й раз
#Путин
#Санкт-Петербург
#дети
Читайте нас в
В парке Красногорска в этом году создадут игровую зону для детей
21 июля 2023, 17:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Игровую зону для детей обустроят в Городском парке Красногорска уже в этом году. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Волков.
«Городской парк – любимое место прогулок и отдыха. Весной к нам обратились мамы с просьбой обустроить здесь детскую площадку. Проект благоустройства, за который ранее проголосовали жители, по плану будет реализован в течение двух лет. Но игровую зону для детей благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва, откладывать не станем и подарим юным красногорцам уже в этом году», – отметил Волков.  
По его словам, на площадке появятся игровые элементы, резиновое покрытие, скамейки и урны. Будет обустроено освещение.

 Как отметил глава муниципалитета, в ходе любых работ важно сохранить уникальность и историческую ценность старейшего парка округа. Он пообещал учесть мнения старожилов и молодых горожан.

Читайте также: 

В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа

Глава Красногорска Волков провел оперативное совещание с руководящим составом округа

В пришкольном лагере «Сказочный» прошёл финал танцевального конкурса
 

#Красногорск
#парк
#дети
#детская площадка
#Дмитрий Волков
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
Следствие просит арестовать Стрелкова
Следствие просит арестовать Стрелкова, ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете
21 июля 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Следствие просит суд арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
ФСБ просило суд избрать меру пресечения в отношении Стрелкова в виде подписки о невыезде. Однако, следственные органы настаивают на аресте подозреваемого. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Экс- министру обороны ДНР вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Он неоднократно допускал критичные высказывания в отношении российских властей и руководства РФ.

Читайте также: 

Меру пресечения Стрелкову изберут сегодня в Басманном суде Москвы

Полковник Баранец назвал Стрелкова кумиром «непросвещённых военных геелохов»

Со Стрелковым нет связи, заявил его адвокат Молохов
#Стрелков
#суд
#мера пресечения
Читайте нас в
Воробьёв проверил готовность к открытию обновлённого парка «Взлёт»
21 июля 2023, 17:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность к открытию парка «Взлёт» в домодедовском районе «Авиационный». Он пообщался с местными жителями, которые ждут возможности посетить обновлённое общественное пространство, которое откроют 22 июля.
«Мы активно строим парки. Сейчас их184, и дальше – большая программа.  Каждый год открываем по 10-12 парков. Это территории площадью от 30 до 180 га. Там можно отдыхать, заниматься спортом. Есть места для работы малого бизнеса, услуг – тренеры, прокат, всё, что касается торговли, ресторанов, кафе. Задача – чтобы в каждом городском округе, небольшом населённом пункте был сквер или парк», – отметил губернатор. 
Он добавил, что президент поддержал идею подмосковных властей обустраивать парки в лесах. 
«Раньше это были заброшенные территории. Сейчас мы их благоустраиваем. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% – лес. Хочется, чтобы было чисто, безопасно и доступно для жителей. Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во «Взлёте» хватает места и для детей, и для взрослых. Много различных спортивных возможностей – волейбол, баскетбол, теннис, футбол. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше», – сказал Воробьёв. 
Приводить в порядок территорию на площади 35 га начали в прошлом году. Комплексное благоустройство затронуло спортивный клуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной.
«Это шестая парковая территория в округе. Она граничит с аэропортом Домодедово. Основная точка притяжения – пруд Лесной с видом на взлетающие самолёты. Работы начали в марте прошлого года. Привели в порядок зону отдыха у воды, сделали спортивный кластер – многофункциональную площадку, теннисный корт, зону воркаута с турниками и тренажёрами, детскую игровую площадку. Также здесь большая зона выгула собак, где можно отпустить домашних животных побегать», – рассказала директор парка Юлия Смирнова.
Также в рамках проекта был обновлён стадион на территории спортклуба «Авиатор», организованы дополнительные площадки для занятий спортом. В августе там установят трибуны для зрителей. 
 
Также в городском округе Домодедово в этом году начали благоустраивать лесопарк Гальчино. Работы планируют завершить в III квартале этого года. 
 
Читайте также: 

Воробьёв: работников подмосковной скорой застрахуют и снабдят тревожной кнопкой

Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену

В домодедовской женской консультации внедрили новую практику приёма психолога




 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Домодедово
#парк
#боагоустройство
Читайте нас в
Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в эти выходные
21 июля 2023, 17:08

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

21, 22, 23 июля на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

21 июля, в пятницу, на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс.

22 июля, в субботу, Комлесхоз передает I класс пожарной опасности на большей части территории Московской области. В Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидается II класс.

В воскресенье, 23 июля на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также: 

В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров.

Семимесячного ребенка спасли из горящего дома на севере Москвы.

В киевском центральном парке вспыхнул сильный пожар.
#Комлесхоз
#пожарная опасность
#пожар
#лесной пожар
Читайте нас в
Стрелкова привезли в Мещанский суд города Москвы
Baza: Стрелков доставлен в суд, следствие ФСБ попросит избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде
21 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/Elena Horrmann

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова доставили в Мещанский суд города Москвы, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Сотрудники ФСБ ходатайствуют об избрании Стрелкову меры пресечения в виде подписки о невыезде. Бывший министр обороны подозревается в экстремизме.

Сообщается, что задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны. 

Читайте также: 

Игорь Стрелков задержан правоохранителями

Меру пресечения Стрелкову изберут сегодня в Басманном суде Москвы

Со Стрелковым нет связи, заявил его адвокат Молохов
#Стрелков
#суд
#Москва
#ФСБ
Читайте нас в
В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах
21 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto / Halfpoint

С началом теплой погоды, на линию экстренной помощи участились звонки от граждан, потерявшихся в лесных массивах.

На сегодняшний день, благодаря работающей в Системе-112 Московской области функции геопозиционирования, поиски заблудившихся проходят намного оперативнее. Операторы службы спасения используют функцию автоматического определения местоположения, чтобы точно определить место нахождения заявителя, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112. 

Благодаря системе определения геопозиции, оказать помощь заблудившимся, становится возможным в максимально короткие сроки.

Отправляясь в лес необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в непредвиденной ситуации обратиться за помощью по номеру «112». 

Взаимодействие сотрудников Системы-112 и региональной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства позволяет переключить вызов в лесничество, на территории которого находится заявитель. Хорошо знающие местность сотрудники лесных хозяйств, могут сориентировать обратившегося — как самостоятельно выйти на дорогу или к ближайшему населенному пункту.

При поиске потерявшихся, спасателям оказывают помощь и поддержку в поисках с волонтерскими организациями. 

Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона.

Читайте также:

Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившихся пенсионеров.

Система-112 Подмосковья напоминает как получить помощь в экстренных ситуациях.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» раскрыли план действий для тех, кто потерялся в лесу.
#Стрелков
#суд
#Москва
#ФСБ
Читайте нас в
Во всех округах Подмосковья в выходные пройдут дежурства и рейды
21 июля 2023, 16:43

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

22 и 23 июля более чем в 300 местах притяжения жителей во всех округах Московской области пройдут рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Сотрудники администрации муниципалитетов и волонтеры Подмосковья разъясняют жителям региона правила дорожного движения и призывают жителей их соблюдать, тем самым пресекая нарушения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Профилактические мероприятия проводят на регулярной основе на общественных территориях Подмосковья.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверки и рейды на соблюдение правил дорожного движения на территории Московской области. 

Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения ответственно отнестись к своей безопасности и безопасности на дорогах.  

Чтобы сообщить о случае вождения автомобиля нетрезвым водителем необходимо позвонить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.

Читайте также: 

Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия. 

Минтранс Подмосковья рассказывает, как правильно настроить сиденье водителя.

Минтранс Подмосковья объясняет, почему на скоростных трассах нельзя останавливаться на обочине.
#Минтранс
#рейд
#дежурство
#безопасность
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников