В Наро-Фоминске открыли первый в мире международный памятник Детям Донбасса

Фото: «Радио 1»
С торжественной речью в начале церемонии выступил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.
«Не о чем говорить, и нечего обсуждать. С осени прошлого года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – это де-юре и де-факто субъекты Российской Федерации. Правда, те субъекты, которые в настоящее время ведут борьбу. Борьбу за всех нас. За наш славянский, в широком понимании этого слова, мир. За наши семейные, религиозные, духовные ценности. За наше право жить своей жизнью. Есть такое выражение – «Чужих детей не бывает, и это мы еще раз подчеркивается этим барельефом. Это наши дети. Мы их защищали, защищаем, и будем защищать. Нам там делить детей незачем», - продекламировал Пензов.
Почетный гость церемонии – общественный деятель, ветеран боевых действий, кавалер двух Орденов «Красной Звезды», председатель Международного фонда «Боевое братство без границ» (Республика Беларусь) и идейный вдохновитель монумента Виктор Сивохин также произнес очень трогательную речь.
«Во-первых, памятников много не бывает. В слове памятник – память. И вот, чтоб память не стирали, чтобы она осталась на века и была справедливо-историческая. Вот они, Дети Донбасса, живые дети! Благодаря Путину Владимиру Владимировичу, благодаря Марии Львовой-Беловой и России они спасены! Их привезли сюда, а ведь чужих детей не бывает в России. Тыл тоже сегодня нужно поднимать активно: памятники устанавливать, песни петь и в мыслях даже думать, что Россия – это самая миролюбивая страна», - поделился своими эмоциями Сивохин.
После выступила и автор эскиза памятника – Олеся Орлова.
«Я очень рада, что изготовителю, который над ним трудился, удалось передать всю ту легкость и беззаботность. Памятником мне хотелось передать посыл к миру, и я думаю, что нам, всей нашей команде это удалось. Мне очень приятно, что выбран именно этот материал, он как-будто слеплен из песка. Детский и светлый образ», - сказала Орлова.
У подножия памятника «Дети Донбасса» расположилась и небольшая изящная статуэтка – «Роза Донбасса». Ее изготовили из осколков снарядов HIMARS, от ударов которых погибли сотни невинных детей. Монумент призван почтить память погибших и напомнить, ради чего сейчас сражаются наши солдаты.
В завершении церемонии настоятель Покровского храма села Петровское священник Дмитрий Артамонов окропил монумент святой водой.
Читайте также:
Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей
В Подмосковье в этом году создадут семь скейт-площадок за 80 млн рублей
В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей