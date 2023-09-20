В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба

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«Предположительно, хищник попал в капкан во время охоты за мышами. Ветеринары осмотрели ястреба и выявили только незначительные ссадины на лапах. Они обработали их антисептическим средством», – отметил Воскресенский.Через два дня, убедившись в сохранении всех жизненных функций птицу, её выпустили в естественную среду.
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