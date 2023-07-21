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В нашествии шелкопряда в Подмосковье наметился перелом

21 июля 2023, 19:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На юге Подмосковья вторую неделю подряд наблюдается лёт бабочек непарного шелкопряда. Весь май и июнь в Егорьевском, Луховицком и Шатурском городских округах вредители объедали деревья в лесах и на дачных участках. Сейчас на повреждённых гусеницами деревьях начали восстанавливаться листья, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В эпидемии распространения непарного шелкопряда наметился переломный момент – сокращению численности насекомых. Это произошло под влиянием сразу нескольких факторов, в том числе из-за обработки и активного питания насекомоядными птицами бабочками вредителя – скворцами, синицами, дятлами, зябликами, соловьями, воробьями», – рассказали в министерстве.
Для локализации очагов вредителей в этом году в подмосковных лесах проводили наземную обработку на площади более 10 тыс га. По данным Комлесхоза региона, эффективность составила 93%.

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#Комлесхоз МО
#насекомые
#непарный шелкопряд
#вредители
#растения
#Московская область
#Подмосковье
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«112»: Возле суда задержан соратник Стрелкова
Около здания Мещерского суда Москвы задержан соратник Стрелкова - Павел Губарев
21 июля 2023, 19:22

Фото: iStock/artolympic

Соратник экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, арестованного судом на два месяца, задержан возле здания суда, об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Экс-сотрудника Минобороны ДНР Павла Губарева задержали сотрудники полиции возле здания Мещерского суда города Москвы.

Соратник Стрелкова вышел на одиночный пикет и требовал освободить подсудимого из сала суда и снять с него обвинения. Отмечается, что ​бывшие сотрудники ведомства входят в организацию, которая ​высказывает недовольство ходом СВО на Украине. 

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#Стрелков
#арест
#задержание
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Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца
Суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности на два месяца
21 июля 2023, 19:11

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Решением Мещанского суда Москвы экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков арестован на два месяца.

На аресте подозреваемого в ​призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. ​Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 

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#Стрелков
#суд
#арест
#СИЗО
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«Петербургский дневник» станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка
21 июля 2023, 19:06

Фото: iStock/wrangel

Издание правительства Петербурга «Петербургский дневник» будет официальным опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка в день рождения хищника, передает «Петербургский дневник».
Отмечается, что подписание соглашения о партнерстве состоится во вторник, 25 июля. 

Сообщается, что Зевс — гибрид суматранского и амурского тигров – в природе представители этих подвидов не пересекаются.

В 2022 году строители Петербурга взяли шефство над зоопарком Мариуполя. 

«В качестве ответного знака нам подарили двух тигрят. Наша городская газета будет персональным опекуном одного из них», — приводит слова губернатора Александра Беглова «Петербургский дневник».

Напомним, ранее стало известно, что на базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск

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#тигр
#зоопарк
#Санкт-Петербург
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В России могут лишить гражданства за дезертирство
В Госдуму внесен проект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии
21 июля 2023, 19:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР выступили с инициативой о лишении гражданства лиц, дискредитирующих армию.
Гражданство, полученное при рождении, может быть прекращено в том случае, если россиянин выступает с призывами к экстремизму, а также за дезертирство и дискредитацию армии. С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.

В настоящее время, законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшем будущем. 

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#Госдума
#Россия
#гражданство
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В Тамбове выявили второй случай заболевания холерой
Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух
21 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/RECVISUAL

Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, которые проживают в гостинице в Тамбовской области, увеличилось до двух, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Медики провели обследование и взяли анализы у более чем 400 человек.

В ведомстве пояснили, что за всеми лицами было установлено медицинское наблюдение. Признаков инфекции у пациентов обнаружено не было. В настоящее время, на стационарном лечении находятся два гражданина Индии, у которых зафиксировано проявление заболевания. Отмечается, что их состояние удовлетворительное.  

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#холера
#Роспотребнадзор
#Тамбов
#эпидемия
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На станции Плющево завершают работы к запуску МЦД-3
21 июля 2023, 18:36

Фото: пресс-служба ЦППК

На станции Плющево финишировали почти все работы, необходимые для открытия нового МЦД-3. Ожидается, что с его запуском станцией будут пользоваться в 1,5 раза больше пассажиров, чем сегодня, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
«На станции заменили конструктив платформ, вместо старого покрытия уложили новое – из брусчатки.  Отремонтировали фасады, билетные кассы и внутренние помещения турникетных павильонов, покрасили навесы на платформе, установили лавочки и урны. Смонтировали новое светодиодное освещение, систему громкоговорящего оповещения, стойки SOS и динамические табло», – говорится в сообщении.
На станции к запуску МЦД-3 также завершат установку новых источников бесперебойного питания. Благодаря им кассы, турникеты, валидаторы и билетные автоматы продолжат работать, даже если неожиданно будет отключено электричество. Кроме того, завершается обновление визуальной информации. Это порядка 85 элементов навигации. 

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#ЦППК
#транспорт
#станция
#Московская область
#Подмосковье
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Евтухов: Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России
Правкомиссия одобрила сделку по продаже Decathlon в России владельцу франшизы Mango
21 июля 2023, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила продажу российских активов французской сети Decathlon компании Mangо.
По его словам, сделка уже одобрена. Об этом Евтухов сообщил агентству ТАСС. 

Евтухов отметил, что в настоящее время, компания продает сеть из 36 объектов. Покупателем магазинов и складов стала российская компания, которая владеет Mango. Decathlon ​занимался поиском потенциальных покупателей с середины июня. 

Замглавы ведомства отметил, что ​Россия не позволила французской сети ​обойти российское законодательство и продать ​бизнес по долям, получив полную стоимость активов. 

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#Декатлон
#Россия
#рынок
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Больше половины россиян назвали куклу Barbie своим эталоном в стиле
21 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/fieldwork

Больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости.

Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.

Половина опрошенных считает, что кукла Barbie оказала влияние на формирование их вкуса в одежде и стиле. 

«Этот тренд отмечается и в покупках на маркетплейсе Ozon: в начале  июля рост продаж продукции в розовых оттенках составил 26% со момента выхода трейлера фильма», — приводит слова источника «Газета.Ru».

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#кукла
#Барби
#стиль
#фильм
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Адвокаты Стрелкова попросили отложить заседание, чтобы приобщить к делу грамоты и характеристики
21 июля 2023, 18:12

Фото: iStock/Michał Chodyra

Адвокаты Игоря Стрелкова попросили отложить заседание, чтобы приобщить к делу грамоты и характеристики и выбрать меру пресечения, не связанную с арестом.
«В материалах дела практически нет никаких документов по личности Стрелкова — нужно подтвердить состояние здоровья, семейное положение и характеристики», —обратились к суду адвокаты.
Также они указывали на то, что дело «средней тяжести», а мера пресечения в виде стражи должна применяться только в исключительных случаях, сообщает тг-канал «Осторожно, новости».
 
 Но суд отказал адвокатам Стрелкова. Против этого также выступил прокурор.

Ранее сообщалось, что экс- министру обороны ДНР вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Он неоднократно допускал критичные высказывания в отношении российских властей и руководства РФ.

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#Стрелков
#суд
#адвокаты
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