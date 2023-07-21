В нашествии шелкопряда в Подмосковье наметился перелом

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На юге Подмосковья вторую неделю подряд наблюдается лёт бабочек непарного шелкопряда. Весь май и июнь в Егорьевском, Луховицком и Шатурском городских округах вредители объедали деревья в лесах и на дачных участках. Сейчас на повреждённых гусеницами деревьях начали восстанавливаться листья, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В эпидемии распространения непарного шелкопряда наметился переломный момент – сокращению численности насекомых. Это произошло под влиянием сразу нескольких факторов, в том числе из-за обработки и активного питания насекомоядными птицами бабочками вредителя – скворцами, синицами, дятлами, зябликами, соловьями, воробьями», – рассказали в министерстве.Для локализации очагов вредителей в этом году в подмосковных лесах проводили наземную обработку на площади более 10 тыс га. По данным Комлесхоза региона, эффективность составила 93%.
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Лора Луганская