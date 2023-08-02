В Национальном автосоюзе призвали пресечь вакханалию электросамокатчиков на дорогах

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«Если будет регистрация, можно будет идентифицировать СИМ и владельца самоката. Таким образом смогут работать камеры видеофиксации или сотрудники ГИБДД. И тогда штрафы будут действенными, они будут достигать цели и предупреждать ту самую вакханалию, которую творят владельцы электросамоваров. Эти штрафы без регистрации СИМов не будут работать», — подчеркнул автоэксперт.
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