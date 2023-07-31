В немецком университете начали обучать съемкам порнофильмов

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Студенты в течение трех месяцев изучали технику съемок порно. Этот курс вызвал бурные и противоречивые обсуждения. Всплыла история американской преподавательницы старших классов, которая провела для учеников урок об анальном сексе и использовании секс-игрушек. Такое наполнение школьной программы вызвало недовольство у большинства родителей.
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