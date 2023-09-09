В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта

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Изменения в схеме движения транспорта ожидаются в нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города. В соответствии с информацией, распространенной в телеграм-канале столичного департамента транспорта, временные перекрытия дорожных маршрутов будут связаны с праздничным концертом в «Лужниках», парадом трамваев и другими мероприятиями, проходящими в различных частях столицы.
9 сентября с 8.00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 8.00 до 16.00 этого дня будут временно перекрыты улицы Молодежная и Березовая. В период с 12.00 до 22.00 10 сентября и с 15.00 до 22.00 10 сентября на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы будет ограничено движение.
Кроме того, 9 сентября с 18.00 до окончания мероприятия будут закрыты для движения Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулок Хользунова, а также дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1. Также 10 сентября с 8.00 до 22.00 будет временно ограничено движение на Театральной улице. В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка.
Также 9 сентября с 11.30 до 12.30 на участках Новомосковской улицы, улиц Валентины Леонтьевой и Сергея Эйзенштейна, а также на Останкинском, Продольном и 1-м Сельскохозяйственном проездах будет временное закрытие дорожного движения, продолжающееся не более 10 минут, в связи с проведением парада трамваев. Важно отметить, что маршруты трамваев в Медведково, к метро «Шоссе Энтузиастов» и в Новогиреево останутся неизменными.
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Кроме того, 9 сентября с 18.00 до окончания мероприятия будут закрыты для движения Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулок Хользунова, а также дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1. Также 10 сентября с 8.00 до 22.00 будет временно ограничено движение на Театральной улице. В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка.
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Артем Кузьмин