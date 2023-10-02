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В Нидерландах забили тревогу из-за украинских беженцев

NRC: власти Утрехта призвали выделить для беженцев с Украины допместа в регионах
02 октября 2023, 21:54
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Центр по приему украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища. Об этом сообщает NRC.

Сообщается, что местные власти просят выделить для беженцев дополнительные места. На данный момент количество украинских беженцев, находящихся в специальном центре в нидерландском Утрехте, превышает допустимую норму в несколько раз.

Мэр города Шарон Дейксма не исключила вероятности закрытия центра по приему беженцев в Утрехте, в случае, если не откроются новые пункты приема. В материале издания говорится, что в основном в центре находятся мужчины, которые не хотят воевать, а также украинские студенты.

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#мужчины
#мэр
#беженцы
#нидерланды
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Психологи выявили у россиян кредитную зависимость
02 октября 2023, 21:10

Фото: iStock/alexialex

По мнению психологов, у россиян выработалась кредитная зависимость. Общая сумма долга у граждан России составила 33 триллиона рублей, эта сумма значительно превышает годовой бюджет РФ. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
По информации издания, за последние годы в людях выработалась привычка жить в долг. Наибольший рост долговой нагрузки показывает ипотека: ее доля в долговых обязательствах россиян составляет 52% за 2023 год. Сообщается, что сложности с обслуживанием долга испытывают около 8–9 миллионов граждан РФ.

Авторы статьи поясняют, что большинство кредитов и заёмов берется по причине того, что люди хотят иметь дорогую технику, хороший отдых и иные предметы роскоши, которые им не по средствам.

«И идет человек на поклон к банкам и микрофинансовым организациям. И погрязает в долгах, аки муха в варенье. И не задумывается о том, что когда-нибудь может и не смочь рассчитаться», — пишут «Аргументы Недели».

Отмечается, что от финансовых трудностей не застрахован ни один человек, по этой причине необходимо грамотно оценивать свои финансовые возможности.

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#отдых
#юрист
#ипотека
#человек
#рост
#люди
#рф
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Серпуховские спортсмены приняли участие в Областном кроссе лыжников
02 октября 2023, 19:11

Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов

30 сентября в Красногорске состоялся областной Чемпионат по кроссу среди лыжников-гонщиков. В кроссе приняли участие около 1000 спортсменов. Об этом сообщила администрация городского округа Серпухов.
Соревнования являются ежегодными и проводятся уже больше 50 лет. Кроме этого, с каждым годом количество желающих принять участие растет. 

В прошедшие выходные 30 сентября в Красногорске прошел областной Чемпионат и первенство по кроссу среди лыжников - гонщиков. Он собрал около 1000 участников. Эти соревнования проводятся уже больше 50 лет и с каждым годом количество участников растет.

Спортсмены со всей Московской области соревновались на дистанциях от 2-х до 10-ти км.

Ученики серпуховской спортивной школы «Зубренок» выступали на трассах 2 и 3 км. Ребята показали достойные результаты: Кривченков Виктор занял 26 место в группе 2008-2009 года рождения, где было заявлено более 300 человек, а Фирсов Никита завоевал 2 место, уступив три секунды своему сопернику.

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#спортсмены
#человек
#ученики
#чемпионат
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90-летняя жительница Волоколамска раскрыла секрет долголетия
02 октября 2023, 19:06

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Жительница Волоколамска Галина Артёмовна Трофимова отметила 90-летие. Поздравить её с днём рождения приехала исполняющая обязанности замглавы администрации городского округа Марина Марнова. Она вручила Галине Артёмовне подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и администрации муниципалитета.
За чашкой чая, в дружеской обстановке юбилярша рассказала историю своей жизни. Она родилась в Кировоградской области Украины. В трёхлетнем возрасте переехала с родителями в Волоколамск. В военные годы помогала в госпитале ухаживать за раненными бойцами, пела им песни. 

Галина училась в Пороховской школе. В 15 лет пошла работать на швейную фабрику, потом работала в ателье и даже на бетонно-растворном заводе. За добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда».
«Работала и с отбойным молотком, и с кувалдой, и с ломом. Надо быть добрее и больше двигаться», – раскрыла Галина Артёмовна секрет долголетия.  
Женщина до сих пор сама ходит за грибами, занимается заготовками на зиму, ухаживает за участком, выращивает цветы. Она считает себя самым счастливым человеком, потому что вырастила двух дочерей и четверых внуков. Кроме того, у Галины Артёмовны есть семь правнуков, которыми она очень гордится – дети показывают хорошие результаты в учёбе и в спорте.

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#женщина
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#юбилей
#праздник
#подмосковье
#московская область
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В США рыбак поймал рыбу с «человеческими» зубами
02 октября 2023, 18:41

Фото: istockphoto/wrangel

38-летний Брайан Саммерлин, выловил овцеголова, известного тем, что его зубы похожи на человеческие.
Daily Mail пишет, что не каждый рыбак может похвастаться похожим трофеем в своей коллекции, так как данный вид легко ворует наживку с крючка.
 
«Моя дочь хочет сохранить эти рыбьи зубы и положить их под подушку для зубной феи, потому что они очень похожи на человеческие», — рассказывает Брайан Саммерлин.
Когда рыбак осмотрел рыбу, то обнаружил у неё в пасти свой же крючок. Именно этот овцеголов ранее перекусил леску и уплыл. Американец вместе с семьёй съел добычу в этот же день.

Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.

Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.

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#рыба
#рыбаки
#рыбалка
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В России продолжается внедрение цифрового рубля: когда ждать цифровые пенсии
«Росбанк» потратил 150 млн рублей на внедрение цифрового рубля
02 октября 2023, 18:30

Фото: iStock/Denis Vostrikov

1 августа 2023 года Банк России начал официально внедрять цифровой рубль в качестве третьей формы национальной валюты. Редакция «Радио 1» расскажет, стоит ли ожидать обязательного перевода пенсий в цифровую валюту и какие преимущества дает ее использование.

«Росбанк» назвал сумму вложений во внедрение цифрового рубля

 
На внедрение цифрового рубля «Росбанк» потратил 150 млн рублей за два года. Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджера организации, Ольгу Махову. По ее словам, значительные расходы были направлены на создание специальной инфраструктуры для расчетов и перестроение систем информационной безопасности. Махова пояснила, что каждая операция подписывается электронной подписью, чтобы каждая транзакция была согласована, требуется иная структура для проведения таких операций. Также потребовались навыки узкопрофильных специалистов, на оплату услуг которых, была выделена внушительная сумма.

Для чего нужен цифровой рубль


Цифровой рубль является третьей формой денег, которую Банк России выпускает в качестве дополнительной валюты к уже существующим наличным и безналичным средствам.

Плюсы цифрового рубля 


                                                                                                                 Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
   

Электронная валюта ускорит процесс проведения платежей, проста в использовании, безопасна, не облагается комиссией, исключает риски перераспределения средств в цифровые валюты других стран.


Цифровой рубль: минусы


К основным недостаткам цифровых рублей относят отсутствие возможности получать за них проценты. Пользоваться такой валютой можно только для совершения платежей или переводов. Кредиты или займы в такой валюте предоставляться также не будут. Кроме того, цифровые рубли не участвуют в программах лояльности, на оплату таким способом не распространяются скидки или кэшбек.

Пенсии в цифровых рублях


Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прежде заявляла, что в обязательном порядке переводить заработные платы, пенсии или иные социальные выплаты в цифровые рубли не будут. У россиян есть возможность самостоятельно выбрать форму валюты, в которой они хотят получать денежные средства.

Несмотря на планы ЦБ РФ запустить массовое использования электронной денежной единицы с начала 2025 года, ее использование будет добровольным.

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#пенсии
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#банк россии
#социальные выплаты
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В Минтрансе напомнили о правилах использования электросамокатов в непогоду
02 октября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С наступлением осени такие факторы как дожди, опавшая листва, мокрый асфальт и сильная непогода становятся причинами аварий и травм.
Во избежание неприятных ситуаций следует придерживаться определенных правил и быть предельно осторожным.

В первую очередь всегда катайтесь на электросамокатах на специализированных дорожках. Это поможет избежать рисков столкновений с другими транспортными средствами. Движение по проезжей части категорически запрещено. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если Вы едете по тротуару, то рекомендуется двигаться со скоростью пешеходов. Перед совершением обгона уведомите их при помощи звонка.

Самокат предназначен для эксплуатации одним человеком. Поездка вдвоем может закончиться, в лучшем случае, падением. Кроме этого, брать пассажиром или арендовать отдельный электросамокат для ребенка/подростка категорически запрещается. 

Также резкие маневры на мокром асфальте и листьях могут стать причинами потери контроля над СИМ и дальнейшим падением. Стоит отметить, что езда в состоянии опьянения запрещена правилами и может привести к более тяжелым последствиям, чем другие факторы.
 
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#непогода
#движение
#дожди
#электро московская область
#минтранс мо
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Комлесхоз МО запускает конкурс красоты подмосковной природы
02 октября 2023, 17:57

Фото: istockphoto / Thomas Kloc

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает жителей Подмосковья принять участие в фотоконкурсе «Цвет настроения: осень».

Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографию осеннего леса в закрепленном сообщении в телеграм-канале подмосковного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах лесничеств. Нужно подписать когда и где сделана фотография и поставить хештег #краскиосени2023.

Специалисты опубликуют самые красивые фотографии, а в начале ноября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Победителей конкурса ждут подарки

Фотоконкурс продлится до 1 ноября 2023 года.

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#подмосковье
#журавли
#фотография
#специалисты
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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В Госдуме рассказали, можно ли сдавать дачную баню в аренду
Депутат ГД Чаплин предупредил россиян о наказании за коммерческую баню на даче
02 октября 2023, 17:55

Фото: iStock/???? ??????

Депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что на землях индивидуального жилищного строительства, садовых некоммерческих товариществ и личных подсобных хозяйствах нельзя строить бизнес-бани. Об этом сообщает NEWS.ru.
Чаплин пояснил, что возведение такой постройки допускается только для личных нужд. Если такая постройка не является капитальным сооружением, то его можно не регистрировать.

«Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки на землях населенных пунктов. А вот соседей по дачному участку, которые вдруг решили организовать бизнес даже только для членов СНТ, могут привлечь к ответственности за нецелевое использование участка», — приводит слова депутата NEWS.ru.

По словам Чаплина, для физических лиц размер штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, не ниже десяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 1 до 1,5%, не ниже, чем двадцать тысяч рублей. Для юридических лиц и председателей СНТ — от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не ниже ста тысяч рублей.

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#бизнес
#снт
#дачники
#депутат
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Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
02 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/V-art

Жители Одессы проголосовали против переименования площади имени русского писателя Льва Толстого, которую в рамках декоммунизации хотят назвать в честь основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом пишет местное издание «Думская», ссылаясь на итоги голосования.
«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», - говорится в сообщении.

Напомним, на Украине начали сносить советские памятники и переименовывать улицы еще в 2015 году. Именно тогда в стране приняли закон о декоммунизации.

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. По его словам, Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

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