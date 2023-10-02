В Нидерландах забили тревогу из-за украинских беженцев

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Мэр города Шарон Дейксма не исключила вероятности закрытия центра по приему беженцев в Утрехте, в случае, если не откроются новые пункты приема. В материале издания говорится, что в основном в центре находятся мужчины, которые не хотят воевать, а также украинские студенты.
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