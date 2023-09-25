В Николо-Угрешском монастыре почтили память погибших сотрудников УИС

Фото: УФСИН РФ по МО
В Николо-Угрешском монастыре прошли мероприятия памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Московской области.
День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы России появился в истории ведомства 22 сентября 2023 года. В преддверии этого события с 22 августа на протяжении месяца проходила Всероссийская акция «Вахта Памяти». По всей стране в каждом территориальном органе ФСИН России проводились мероприятия по увековечиванию подвигов героически павших коллег. Торжественное завершение «Вахты Памяти» состоялось в Николо-Угрешском монастыре.
В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Аркадий Гостев, замминистра юстиции Всеволод Вуколов, меценаты, родственники погибших сотрудников УИС, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Мефодий и другие.
Именно в этом монастыре расположен единственный в России храм в честь преподобного Пимена Угрешского, возведённый в 2002 году на средства сотрудников УИС и посвящённый памяти их сослуживцев, которые ценой жизни остались верны присяге и служебному долгу.
На стенах храма – мемориальные мраморные плиты, на которых золотом выгравированы имена 197 героев. Ежедневно там возносят молитвы за действующих сотрудников и совершается поминовение безвременно ушедших.
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В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Аркадий Гостев, замминистра юстиции Всеволод Вуколов, меценаты, родственники погибших сотрудников УИС, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Мефодий и другие.
На стенах храма – мемориальные мраморные плиты, на которых золотом выгравированы имена 197 героев. Ежедневно там возносят молитвы за действующих сотрудников и совершается поминовение безвременно ушедших.
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Лора Луганская