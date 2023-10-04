В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта

Фото: iStock/leonello
В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила останки вымерших животных, во время рыбалки с отцом, об этом сообщил Нижегородский музей-заповедник на своей странице «ВКонтакте».
По словам представителей музей, девочка рыбачила с отцом на реке Ока в районе Новинок. На берегу она обнаружила необычные предметы, которые оказались останками давно вымерших животных.
В Нижегородском музее-заповеднике с гордостью отметили эту находку, как очередное доказательство того, что в российском регионе жили представители мамонтов.
Читайте также:
Тела «внеземных существ» представили на заседании Конгресса Мексики
В Ленобласти вынесли первый в России приговор за повреждение воинского захоронения
В московском особняке нашли человеческие останки, которые пролежали там больше 50 лет
«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить», - прокомментировали ситуацию в заповеднике.
Читайте также:
Тела «внеземных существ» представили на заседании Конгресса Мексики
В Ленобласти вынесли первый в России приговор за повреждение воинского захоронения
В московском особняке нашли человеческие останки, которые пролежали там больше 50 лет
Евгения Парфентьева