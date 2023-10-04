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В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта

04 октября 2023, 19:12
Фото: iStock/leonello

Фото: iStock/leonello

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила останки вымерших животных, во время рыбалки с отцом, об этом сообщил Нижегородский музей-заповедник на своей странице «ВКонтакте».
По словам представителей музей, девочка рыбачила с отцом на реке Ока в районе Новинок. На берегу она обнаружила необычные предметы, которые оказались останками давно вымерших животных.

«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить», - прокомментировали ситуацию в заповеднике.


В Нижегородском музее-заповеднике с гордостью отметили эту находку, как очередное доказательство того, что в российском регионе жили представители мамонтов.

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#нижний новгород
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Демограф Ракша: Ограничение абортов не повысит рождаемость
04 октября 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/MJ_Prototype

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности, равно как и ограничение абортов, не повлияют позитивно на рождаемость в стране.
«Ровно так же в этом вопросе не поможет и почти полный запрет абортов, как мы уже видели на примере ряда других стран. Ограничение оборота препаратов для прерывания беременности не поможет беде, а только создаст дополнительные медицинские проблемы, черный рынок и невротизацию общества», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Он добавил, что на рост уровня рождаемости больше влияют денежные средства и материальная составляющая.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету.

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#препараты
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В ГД объяснили введение уголовного наказания за предоставление детям вейпов
Депутат Журавлёв поддержал уголовное наказание за предоставление детям вейпов
04 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/master1305

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев объяснил необходимость рассматриваемого парламентариями законопроекта о введении уголовной ответственности за вовлечение детей в курение вейпов.
Он отметил, что курение вейпов для детей может обернуться даже гибелью, поэтому взрослых, которые допускают использование ребёнком курительных смесей, необходимо наказывать.

«Используемая жидкость бывает токсичной и ядовитой. Продавец, который снабдил ребенка таким смертельным аппаратом, тоже соучастник преступления. И сделал это сознательно, прекрасно понимая возможные последствия. К тем, кто, по сути, убивают следующее поколение, не должно быть ни жалости, ни снисхождения. Уголовная ответственность — это то немногое, что мы обязательно должны ввести, чтобы хоть как-то обезопасить наших детей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.

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#госдума
#закон
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Путин поздравил работников образования с наступающим Днем учителя
04 октября 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Этот праздник отмечается в России 5 октября.
Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути. Президент подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, это миссия. Каждый человек, где бы он ни был и чем бы ни занимался, всегда будет помнить о том, что дали ему учителя. Всем педагогам страны Владимир Путин передал поздравления и низкий поклон.

Накануне во время матча Кубка России с калининградской «Балтикой» акцию, посвященную Дню учителя, устроили футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга. На поле вместо юных воспитанников спортивных  интернатов, как принято, игроков вывели учителя городских школ. Зрители по достоинству оценили этот знак уважения, оказанный спортсменами работникам образования, и стоя аплодировали питерским педагогам.

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В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум
04 октября 2023, 18:18

Фото: Istockphoto / Diy1

В Подмосковье с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Он составит 18 296 рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Увеличится это показатель и для различных демографических групп. Например, для трудоспособного населения он составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735, для детей – 17 747 рублей.
«Это значит, что и выплаты также будут автоматически увеличены. Это коснётся таких мер, как единое пособие на детей, государственная соцпомощь на основании социального контракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многих других», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.




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#минсоцразвития мо
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В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания
Депутат Романов предложил открыть в историческом здании дворец бракосочетания
04 октября 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Ivan4es

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов выступил с инициативой открыть в Особняке Брусницыных в Санкт-Петербурге третий городской дворец бракосочетания.
«Передача Министерством культуры РФ уникального комплекса городу станет исключительно верным решением. Это единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской дворец бракосочетания: по убранству и архитектуре он очень подходит для этого. У нас есть дворец бракосочетания на Английской набережной, дворец на Фурштатской улице, но очевидно, что их не хватает», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Романов.

Отмечается, что в настоящее время здание особняка, находящееся на Васильевском острове, находится в заброшенном состоянии. С 2016 года он находится на праве оперативного управления у филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), а власти города прорабатывают имущественно-правовой вопрос для решения дальнейшей судьбы культурно-исторического здания.

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Кадыров заступился за Симоньян, после хейта за слова о ядерном взрыве
04 октября 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за главу RT Маргариту Симоньян, которую сейчас активно критикуют за слова о ядерном взрыве над Сибирью.
Свою позицию Кадыров выразил в Telegram-канале.

Напомним, Симоньян в программе «ЧТД» предложила осуществить термоядерный взрыв на высоте 100 км над Сибирью, чтобы испытать оружие. Она заявила, что люди от этого не пострадают, зато из строя выйдут спутники и вся техника. 

«В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», - вступился за главреда RT Кадыров. 

Он также назвал Симоньян настоящим патриотом и заявил, что тем, кто пишет ей гневные комментарии, пора прекратить разглагольствовать и внести свой ощутимый вклад в борьбу против НАТО и неонацизма.

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Подмосковный Минтранс предупредил водителей о сезонных опасностях на дорогах
04 октября 2023, 17:47

Фото: Минтранс МО

Участки на дорогах с опавшей листвой могут быть опаснее гололёда. Об этом водителей предупредили в Минтрансе Подмосковья.
«Сегодня в течение дня в Московской области пройдут дожди. Осадки местами прогнозируют до конца недели. Водителей могут подстерегать сезонные опасности. Например, участки с опавшей листвой могут быть опаснее гололёда. Старайтесь объезжать их, а если такой возможности нет, заранее снижайте скорость», – сказали в министерстве. 
Ещё одна опасность – заносы из-за аквапланирования. Лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, а перед лужей тормоз нужно отпустить. 
 
Из-за ухудшения видимости в туман или во время дождя у водителя может исказиться восприятие расстояния. Поэтому лучше избегать обгонов и других манёвров. 

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День памяти подвига Подольских курсантов: как юные солдаты спасли Москву
04 октября 2023, 17:23

Фото: iStock/Paha_L

5 октября отмечается День памяти подольских курсантов. В этот день чтят память тех, кто ценой своей жизни остановил части вермахта, которые с особой жестокостью рвались к Москве. Редакция «Радио 1» расскажет о подвигах юных курсантов и их вкладе в историческое сражение за российскую столицу.

Чем прославились Подольские курсанты?

 
Два военных училища были созданы в Подольске в 1939-1940 годах. Предполагалось, что курсанты будут проходить курс подготовки три года, однако летом 1941 года программа была переделана на шестимесячную. В офицерские училища принимали выпускников школ и уже отслуживших срочную службу.

Занятия с курсантами, поступившими для обучения, начались в начале сентября, 5 октября в училищах прозвучал сигнал тревоги. Из курсантов училища был сформирован сводный полк численностью 3500 человек. Боевая задача перед юными солдатами стояла одна — задержать противника любой ценой.


Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск
Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск

Подольские курсанты: подвиг


Враг превосходил по численности и по вооружению. Сплошной линии обороны по направлению к Москве не было, военнослужащие, удерживающие позиции на фронтах оказались в окружении. Чтобы закрыть опаснейшую брешь в Ильинском секторе Малоярославецкого боевого участка, были подняты по тревоге курсанты Подольских училищ. Тактически это было в корне неверным решением. Будущие офицеры могли пригодиться на фронте для выполнения задач в качестве командиров, но время было слишком ограничено, и вчерашние школьники должны были вступить в бой в качестве простых солдат в ситуации, в которой, казалось, невозможно победить.

В своих воспоминаниях Георгий Жуков писал, что рассчитывал на сдерживание фронта в течение пяти дней максимум, однако подольским курсантам удалось выстоять две недели.

«Дети, продержитесь хотя бы пять дней. Москва в смертельной опасности», - обращался маршал к юным курсантам.

Осложняло ситуацию отсутствие боеприпасов. С каждым днем запасы снарядов, вооружения, гранат и патронов сокращались. Погода портилась, шли дожди. С обмундированием возникали сложности. Подвезти новую одежду не было возможности, а ушли в бой солдаты в летней форме. Из-за близости врага курсанты не могли разжечь огонь. Бойцы были голодны, истощены, больны, ранены или контужены.

Подольские курсанты не только сдерживали оборонительные рубежи, но и шли в наступление. Им удалось добраться до Юхнова, который уже был под контролем немецких войск.

Приказ об отступлении пришел вечером 17 октября. Боевые позиции заняли прибывшие части 43-й армии.В жестоком сражении юные солдаты потеряли 2500 курсантов, по некоторым данным, в боях погибли 3000 бойцов. Свою задачу подольские курсанты выполнили сполна. Они смогли сдержать врага и не допустить прорыва линии обороны. За две недели кровопролитных боев, немцы потеряли до 5000 военных и более 100 единиц боевой техники. Ценой своей жизни «красные юнкеры» остановили фашистов.

 

День памяти подольских курсантов

 
В апреле 2019 года Московская областная дума внесла изменения в Закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». 5 октября стал Днем памяти Подольских курсантов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что подвиг подольских курсантов является примером массового героизма молодежи и память об этой дате не должна угаснуть.

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#вооружения
#рф
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«Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина»: Риши Сунака обвинили в трансфобии
Британского премьера Сунака обвинили в трансфобии
04 октября 2023, 17:22

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на конференции Консервативной партии, трансляцию которой вел SkyNews, высказался проблеме гендеров, чем вызвал гнев британцев.
«Нас не должны травить до той степени, что мы поверим, что люди могут быть любого пола, какими захотят. Они не могут. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Это здравый смысл», - заявил Сунак, комментируя проблему прав гендеров. 

Однако, такое заявление вызвало гнев у граждан Британии. Интернет заполонили гневные комментарии, Сунака даже обвинили в трансфобии, которая подразумевает негативное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

В сеть Сунаку напомнили, что он не был выбран путем прямого голосования и должен подать в отставку. 

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